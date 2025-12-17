В Конгрессе Мексики подрались депутаты
No Comment

Видео. Хаос в Конгрессе Мехико из-за спора о прозрачности

Последние обновления:

В Конгрессе Мехико дебаты по реформе в сфере прозрачности переросли в краткую потасовку, из-за чего оппозиция покинула зал, а изменения были утверждены.

Мексику в понедельник потрясло: обычное заседание Конгресса Мехико ненадолго превратилось в хаос во время дебатов о реформе прозрачности. То, что начиналось как процедурная дискуссия, переросло в противостояние, когда депутаты соперничающих фракций сошлись у трибуны.

Видеозапись из зала показала, как парламентарии кричат, толкаются и дергают друг друга за волосы, а остальные наблюдают. Несколько депутатов и зрителей подняли телефоны, чтобы запечатлеть происходящее, пока охрана пыталась разнять участников. Спор вспыхнул во время обсуждения инициативы об упразднении городского органа по вопросам прозрачности и замене его новым надзорным органом.

Инцидент вынудил временно прервать заседание. Когда депутаты вернулись, оппозиционные партии покинули зал в знак протеста. В их отсутствие правящая коалиция утвердила реформы, завершив напряженное заседание.

