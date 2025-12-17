Зеленский в Нидерландах: визит к раненым и встреча с королём

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Авторское право Peter Dejong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
By Euronews
Президент Украины продолжает зарубежное турне. Во вторник в Нидерландах Зеленский встретился с королём, выступил в парламенте и посетил раненых украинских солдат, проходящих лечение в реабилитационном центре Аарденбурга.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетил раненых украинских солдат, проходящих лечение в военном реабилитационном центре Аарденбурга в Нидерландах.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Он осмотрел территорию центра, пообщался с военнослужащими, вручил им государственные награды и сделал несколько совместных фотографий. Некоторые из бойцов потеряли ноги в ходе боевых действий, но продолжают проходить курс восстановления и сохраняют боевой дух.

Перед визитом в госпиталь президент Украины встретился с королём Нидерландов. В ходе беседы стороны обсудили поддержку Украины и укрепление двусторонних отношений.

После этого Зеленский выступил в парламенте страны в Гааге. Он принял участие в торжественной церемонии, на которой 34 государства официально поддержали планы создания международного компенсационного органа. Его задача — возмещать ущерб, нанесённый Украине российским вторжением, и фиксировать факты разрушений для будущих судебных процессов.

