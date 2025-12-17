Словакия: оппозиция и этнические венгры протестовали против изменения уголовного кодекса

Словацкая оппозиция совместно с местной партией венгерского меньшинства провела акцию протеста против поправок к уголовному кодексу. По мнению оппозиции, новое законодательство открывает лазейку для сокрытия уголовных дел против проправительственных политиков и направлено против этнических венгров.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Михал Шимечка, председатель "Прогрессивной Словакии":

— Это так явно противоречит свободе слова, и я думаю, что это неконституционно. Нет никакого смысла криминализировать что-то подобное. Я не знаю, что им взбрело в голову, если честно, правящему большинству. Я думаю, что это была атака на мою партию, на Прогрессивную Словакию, но это также атака на венгерское меньшинство как таковое. Это абсолютное безумие.

Новый закон предусматривает тюремное заключение сроком на шесть месяцев для всех, кто ставит под сомнение декреты Бенеша, призванные обеспечить послевоенное конституционное устройство тогдашней Чехословакии. Правительство снова начало конфисковывать землю у людей, имеющих венгерских или немецких предков в соответствии с законом, принятым восемьдесят лет назад.

Отвечая на критику, председатель Словацкой национальной партии, входящей в правящую коалицию, заявил, что речь идет лишь об урегулировании вопросов собственности на некоторые крупные инвестиции, и что никто не хотел бы ставить под сомнение итоги Второй мировой войны.