Полиция выселяет 400 мигрантов из крупнейшего сквота Каталонии

В 7:00 в эту среду полиция начала выселение из старого здания института B9 в Бадалоне, муниципалитете, расположенном в столичном округе Барселоны. В этом здании до сих пор располагалось крупнейшее поселение иммигрантов в Каталонии и одно из самых многочисленных в стране, в котором проживало более 400 человек.

Масштабная операция с участием местной полиции, Моссос д'Эскуадра и Национальной полиции, отвечающей за вопросы иммиграции, проводится по решению суда: 4 декабря прошлого года судья разрешил войти в здание, принадлежащее городскому совету, и выселить его жильцов в течение максимум 15 дней, но только в светлое время суток.

Городской совет Бадалоны, возглавляемый мэром Хавьером Гарсией Альбиолем, членом Народной партии, потребовал выселения , ссылаясь на угрозу безопасности, нездоровые условия и проблемы сосуществования в районе. Эти аргументы были отвергнуты социальными организациями и организациями по поддержке иммигрантов, которые заявили об отсутствии альтернативных вариантов жилья для большинства пострадавших.

Мигранты из Румынии и Сенегала сидят в импровизированном баре в заброшенной школе в Бадалоне, недалеко от Барселоны, Испания, понедельник, 15 декабря 2025 года.

Драки, ограбления и убийство

По данным местных СМИ, два года назад среди обитателей здания было выявлено не менее 9 случаев заболевания туберкулезом, а за последние годы здесь произошло несколько случаев драк, краж, наркотиков и даже убийство. В августе этого года 20-тилетний молодой человек получил ножевое ранение во время драки внутри B9.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, мэр Бадалоны заявил:

"Как я и обещал, начинается выселение 400 незаконных сквоттеров из B9 в Бадалоне".

Протесты перед зданием

В последние дни некоторые жильцы дома добровольно покинули помещение в связи с приближающимся выселением. Однако большинство иммигрантов, главным образом выходцев из стран к югу от Сахары, решили остаться.

Общественные организации и группы поддержки с раннего утра проводили акции протеста, пытаясь остановить или сделать более заметным процесс выселения. В последние несколько дней было даже подано обращение в Европейский суд по правам человека с просьбой о принятии мер предосторожности, хотя пока безуспешно.