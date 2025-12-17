Реклама

Полиция выселяет 400 мигрантов из крупнейшего сквота Каталонии

Янкуба Турай завтракает в заброшенной школе в Бадалоне 16 декабря 2025 года, где сотни мигрантов заняли здание.
Янкуба Турай завтракает в заброшенной школе в Бадалоне 16 декабря 2025 года, где сотни мигрантов заняли здание. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Christina Thykjaer & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Полиция начала выселение из здания бывшей средней школы B9 в Бадалоне — крупнейшего поселения иммигрантов в Каталонии. Операция, ставшая одной из самых масштабных по решению суда, когда-либо проводившихся в регионе, затронула около 400 человек, проживавших в этом здании.

В 7:00 в эту среду полиция начала выселение из старого здания института B9 в Бадалоне, муниципалитете, расположенном в столичном округе Барселоны. В этом здании до сих пор располагалось крупнейшее поселение иммигрантов в Каталонии и одно из самых многочисленных в стране, в котором проживало более 400 человек.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Масштабная операция с участием местной полиции, Моссос д'Эскуадра и Национальной полиции, отвечающей за вопросы иммиграции, проводится по решению суда: 4 декабря прошлого года судья разрешил войти в здание, принадлежащее городскому совету, и выселить его жильцов в течение максимум 15 дней, но только в светлое время суток.

Городской совет Бадалоны, возглавляемый мэром Хавьером Гарсией Альбиолем, членом Народной партии, потребовал выселения , ссылаясь на угрозу безопасности, нездоровые условия и проблемы сосуществования в районе. Эти аргументы были отвергнуты социальными организациями и организациями по поддержке иммигрантов, которые заявили об отсутствии альтернативных вариантов жилья для большинства пострадавших.

Мигранты из Румынии и Сенегала сидят в импровизированном баре в заброшенной школе в Бадалоне, недалеко от Барселоны, Испания, понедельник, 15 декабря 2025 года.
Мигранты из Румынии и Сенегала сидят в импровизированном баре в заброшенной школе в Бадалоне, недалеко от Барселоны, Испания, понедельник, 15 декабря 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Драки, ограбления и убийство

По данным местных СМИ, два года назад среди обитателей здания было выявлено не менее 9 случаев заболевания туберкулезом, а за последние годы здесь произошло несколько случаев драк, краж, наркотиков и даже убийство. В августе этого года 20-тилетний молодой человек получил ножевое ранение во время драки внутри B9.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, мэр Бадалоны заявил:

"Как я и обещал, начинается выселение 400 незаконных сквоттеров из B9 в Бадалоне".

Протесты перед зданием

В последние дни некоторые жильцы дома добровольно покинули помещение в связи с приближающимся выселением. Однако большинство иммигрантов, главным образом выходцев из стран к югу от Сахары, решили остаться.

Общественные организации и группы поддержки с раннего утра проводили акции протеста, пытаясь остановить или сделать более заметным процесс выселения. В последние несколько дней было даже подано обращение в Европейский суд по правам человека с просьбой о принятии мер предосторожности, хотя пока безуспешно.

Также по теме

Суд в Греции: сотрудников НПО обвиняют в содействии прибытию мигрантов

Пограничные правила ЕС подвергают опасности детей-мигрантов, предупреждает НПО Save the Children

Испания: от ИИ-ассистентов до гуманоидов — 5G задаёт тон на MWC Barcelona