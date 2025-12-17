Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Кардинал Хуан де ла Кариддад Гарсия благословляет паломников, участвующих в ежегодной процессии Святого Лазаря
No Comment

Видео. За благословением в Эль-Ринкон в Гаване стекаются кубинские паломники

Последние обновления:

На Кубе тысячи верующих прошли пешком к святилищу Эль-Ринкон на окраине Гаваны во время ежегодного паломничества в честь святого Лазаря.

Ритуал объединяет католическую веру и афрокубинскую сантерию и собирает верующих со всего острова 16 и 17 декабря.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Святой Лазарь, также известный как Бабалу-Айе или просто Старик, почитается как покровитель больных и бедных. Многие паломники были одеты в фиолетовый цвет, традиционно связанный с этим святым. Одни проходили большие расстояния пешком, другие ползли или двигались на коленях, чтобы выполнить обеты.

На фоне вспышек денге и чикунгуньи и глубокого экономического кризиса молитвы были сосредоточены на здоровье и стабильности.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА