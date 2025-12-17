Видео. За благословением в Эль-Ринкон в Гаване стекаются кубинские паломники

Ритуал объединяет католическую веру и афрокубинскую сантерию и собирает верующих со всего острова 16 и 17 декабря.

Святой Лазарь, также известный как Бабалу-Айе или просто Старик, почитается как покровитель больных и бедных. Многие паломники были одеты в фиолетовый цвет, традиционно связанный с этим святым. Одни проходили большие расстояния пешком, другие ползли или двигались на коленях, чтобы выполнить обеты.

На фоне вспышек денге и чикунгуньи и глубокого экономического кризиса молитвы были сосредоточены на здоровье и стабильности.