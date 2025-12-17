Сербия бойкотирует саммит ЕС-Западные Балканы

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Vladimir Bekić
Опубликовано
Европейский союз решил не открывать Кластер 3 на переговорах о вступлении Сербии в ЕС.

В среду в Брюсселе открывается саммит ЕС - Западные Балканы. Сербия не может ожидать положительных результатов от этой встречи, поскольку Совет ЕС решил не открывать 3-й переговорный блок, оставив европейскую интеграцию Сербии замороженной четвертый год подряд, то есть с начала войны в Украине.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поедет в Брюссель на саммит ЕС - Западные Балканы, а это значит, что у Сербии не будет там представителя.

"Впервые за последние 13 или 14 лет ни я, ни кто-либо другой не поедет на эту межправительственную конференцию. Никто не будет представлять Республику Сербию, так что Западные Балканы останутся без Республики Сербии", - сказал президент в интервью национальному общественному вещателю РТС.

Он заявил, что принял это решение, чтобы никто не был виноват и чтобы на правительство не оказывалось давление. Он добавил, что за последние 24 часа пообщался с большим количеством европейских лидеров.

"Я искренне благодарен Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште за уважение, проявленное к Сербии. Я также благодарен президенту Макрону, с которым я говорил вчера вечером. Я верю, что все, что я делаю, я делаю для граждан Сербии. Несмотря на то, что я знаю, что это решение вызовет критику, как в Брюсселе, так и со стороны тех, кто всегда критикует, даже когда не знает, что именно критикует. Я считаю, что этим я защищаю Республику Сербия и ее интересы, потому что мы должны показать, что мы сделали", - сказал Вучич.

В прошлом месяце глава представительства ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат призвал сербские власти положить конец антиевропейской риторике. Последний доклад о прогрессе в Сербии, подготовленный Европейской комиссией, довольно резок в своей критике, особенно в вопросах, касающихся соответствия Сербии внешней политике ЕС - в частности, санкциям против России, - а также верховенства закона, условий проведения выборов, регулирования СМИ и других вопросов.

Тем временем Сербия и Европейский союз подписали соглашение о финансировании в рамках Инструмента содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС (IPA III) на период 2025-2027 годов на сумму 219,9 млн евро, из которых безвозмездный вклад ЕС составляет 139,4 млн евро. Это последний транш в рамках ранее согласованного фонда IPA, и он является лишь продолжением этой программы.

Похоже, что ЕС больше не намерен финансировать проекты без реформ, о чем свидетельствует новый инструмент, принятый ЕС - План роста, - согласно которому все страны-кандидаты должны "провести определенные реформы", чтобы получить доступ к средствам.

По словам официальных лиц в Брюсселе, Сербия не получит первый транш в рамках Плана роста, поскольку не были проведены необходимые реформы, в первую очередь в области верховенства права.

Напомним, что Сербия подала заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС в 2009 году, получила его в 2012 году, а переговоры о вступлении начались в 2014 году. С тех пор Сербия открыла 22 из 35 переговорных глав, как по отдельности, так и в составе кластеров, но предварительно закрыла только две - по науке и исследованиям и по образованию и культуре. Последняя переговорная глава была открыта 14 декабря 2021 года.

