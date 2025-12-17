Новый вертолет "Морской тигр" укрепит военно-морской флот Германии

Германия модернизирует свой военно-морской флот. Во вторник первый новый бортовой вертолет Sea Tiger ("Морской тигр") приземлился на территории Министерства обороны в Берлине. Глава ведомства Борис Писториус лично осмотрел вертолет, отметив что он открывает новые возможности для обороны страны и союзников.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

"Морской тигр" заменит устаревшие модели вертолетов. Sea Tiger может обнаруживать и бороться с подводными лодками, отражать угрозы с воздуха, запускать торпеды и противокорабельные ракеты. Вертолет также предназначен ведения для морской разведки и спасения на море. Писториус подчеркнул ключевую роль нового вертолета в современной обороне на море.

Борис Писториус, министр обороны Германии: "Это сверхсовременное оборудование необходимо для бундесвера, особенно для военно-морского флота. Путин продолжает масштабную модернизацию своего флота. В Украине он практически не нуждается в нем, если вообще нуждается. Черноморский флот — это одно, а Североатлантический флот — совсем другое. Это означает, что мы, как НАТО, как Федеративная Республика Германия, обязаны быстрее и эффективнее оснащать наши военно-морские силы".

Вертолет "Морской тигр" оснащен опускаемым гидролокатором и радиогидроакустическими буями, которые создают детальную картину подводной обстановки и определяют местоположение вражеских судов. Быстрое приобретение этого оборудования свидетельствует о том, что бундесвер стремительно и целенаправленно модернизирует свои возможности, отметил Писториус. Закупка Sea Tiger является ясным сигналом: флот готов выполнять свои национальные и союзнические задачи.

Йоханна Урбанчик, Euronews: "В понедельник в Берлине прошли переговоры о возможном прекращении войны в Украине. Но угроза со стороны России остается. Поэтому сегодня был передан первый вертолет, чтобы бундесвер и военно-морской флот были способны защитить себя. В будущем у бундесвера будет самый большой в мире флот, насчитывающий около 30 вертолетов".