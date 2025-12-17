Транспорт, энергетика и сырье определяют сотрудничество ЕС и Центральной Азии

Экспертный семинар по отношениям ЕС и Центральной Азии собрал в Ташкенте представителей правительства, аналитических центров и дипломатического сообщества
Экспертный семинар по отношениям ЕС и Центральной Азии собрал в Ташкенте представителей правительства, аналитических центров и дипломатического сообщества
Авторское право Euronews
By Rushanabonu Aliakbarova
Европейский союз расширяет свое взаимодействие с Центральной Азией посредством транспортного сообщения, инвестиций в энергетику и сотрудничества по важнейшим видам сырья.

Европейский союз переcматривает свои партнерские отношения с Центральной Азией, переходя от политического диалога к конкретному экономическому сотрудничеству. Выступая в Ташкенте, посол ЕС в Узбекистане Тойво Клаар обозначил приоритеты Брюсселя на ближайшие годы. Речь идет о транспортных коридорах и транспортной доступности, критически важных сырьевых материалах и "зеленом переходе".

"Инвестиции растут, планирование становится более скоординированным, а коридор начинает становиться все более быстрым и экономически жизнеспособным", - сказал Клаар в интервью Euronews на мероприятии в Ташкенте, имея в виду Транскаспийский транспортный маршрут, связывающий Центральную Азию с Европой.

Для Европейского союза Транскаспийский коридор - это не только перемещение китайских товаров на запад. По словам Клаара, его главная цель - дать странам Центральной Азии больше возможностей: больше экспортировать в Европу, импортировать товары более высокого качества и снизить зависимость от отдельных маршрутов или партнеров.

"Нет смысла разговаривать только с одной стороной Каспия", - сказал он, объясняя, почему ЕС все чаще собирает страны Центральной Азии и Южного Кавказа за одним столом.

Этот подход нашел отражение в недавних встречах под руководством ЕС с участием стран Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции, Молдавии и Украины, которые свидетельствуют о формировании более широкой региональной структуры.

Тойво Клаар, посол ЕС в Узбекистане: "Мы обсуждали вопросы о важных сырьевых материалах, способах их добычи и переработки в Центральной Азии, а затем транспортировки в Европу. Мы уже видим положительные результаты, но, безусловно, потенциал гораздо шире".

Сырье, но с добавленной стоимостью

Брюссель делает акцент не только на доступе к ресурсам, но и на создании цепочек добавленной стоимости с местной переработкой, передачей технологий и надежными транспортными маршрутами, связывающими Центральную Азию с европейскими рынками.

Для ЕС надежные и доступные транспортные маршруты являются необходимым условием для того, чтобы эти цепочки добавленной стоимости работали, связывая сырье, переработку и европейскую промышленность в единую систему.

Посол ЕС в Узбекистане Тойво Клаар выступает с речью
Посол ЕС в Узбекистане Тойво Клаар выступает с речью

Ускорилось и сотрудничество в области энергетики. Клаар рассказал о крупных проектах, поддерживаемых ЕС, в том числе о финансировании Европейским инвестиционным банком гидроэнергетического проекта "Камбарата-1" в Кыргызстане на сумму 900 миллионов евро.

Ожидается, что после завершения строительства она станет одной из крупнейших гидроэлектростанций в Центральной Азии, укрепит региональную энергетическую безопасность и поддержит переход на возобновляемую электроэнергию.

Эти инвестиции направлены на обеспечение региона устойчивой энергией", - сказал он, добавив, что цели "зеленого" перехода все чаще определяют партнерские отношения ЕС по всему миру.

Новая основа для реформ

Значительная часть дискуссии также была посвящена Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) между ЕС и Узбекистаном, подписанному во время недавнего визита президента Шавката Мирзиёева в Брюссель.

По словам Клаара, в отличие от предыдущих соглашений, EPCA включает в себя верховенство закона, права человека, демократическое управление и устойчивое развитие, а также вводит современные, совместимые с ВТО правила в области торговли, услуг, государственных закупок и интеллектуальной собственности.

Директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов назвал 2025 год "замечательным годом" для отношений между ЕС и Центральной Азией, отметив первый в истории саммит ЕС и Центральной Азии в Самарканде, встречи министров, экономические форумы и подписание EPCA.

Жавлон Вахабов, директор Международного Института Центральной Азии: "Аналитические центры, такие как Международный институт Центральной Азии, просто следят за тем, чтобы повестка дня партнерства ЕС и Центральной Азии была содержательной и приводила к ощутимым результатам".

Благодаря новым соглашениям, росту инвестиций и обновленной региональной стратегии стороны заявляют, что партнерство между ЕС и Центральной Азией вступает в новую фазу. Она ориентирована на результативность, устойчивость и долгосрочное развитие.

