Теракт на Бонди-Бич: 59 обвинений для выжившего террориста Навида Акрама

Семья одной из жертв теракта на Бонди-Бич Авторское право  Mark Baker/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
24-летнему парню, который в воскресенье устроил стрельбу на пляжной вечеринке Ханука в Сиднее вместе с отцом, который позже скончался, предъявлены обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство. Расследование связей Акрамов с "Исламским государством" продолжается

Австралийская полиция сообщила, что предъявила обвинения одному из двух террористов, убивших 15 человек в минувшее воскресенье на пляже Бонди в Сиднее, по 59 пунктам, включая терроризм и убийство.

Кровавую бойню устроили отец и сын, Саджид и Навид Акрам. Первый был убит прибывшими на место происшествия полицейскими, а второй, 24-летний мужчина, до сих пор находится в больнице и только что вышел из комы.

Акраму-младшему были предъявлены обвинения в каждом из 15 убийств и 40 покушений на убийство, сообщили представители суда, рассматривавшего дело, пишет Guardian.

По словам местных властей, судя по уликам, собранным к настоящему времени в ходе расследования, и сообщениям израильских СМИ, оба стрелка руководствовались идеологией "Исламского государства".

Тем временем сотни людей приняли участие в первых похоронах жертв теракта на Бонди-Бич, где двое нападавших открыли огонь во время празднования еврейского праздника Ханука.

Первым простились с 41-летним Эли Шлангером, мужем и отцом пятерых детей, который был помощником раввина в организации, организовавшей праздник Хануки у моря.

Все опознанные жертвы - евреи, более 20 человек до сих пор находятся в больнице с огнестрельными ранениями.

