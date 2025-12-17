Австралийская полиция сообщила, что предъявила обвинения одному из двух террористов, убивших 15 человек в минувшее воскресенье на пляже Бонди в Сиднее, по 59 пунктам, включая терроризм и убийство.

Кровавую бойню устроили отец и сын, Саджид и Навид Акрам. Первый был убит прибывшими на место происшествия полицейскими, а второй, 24-летний мужчина, до сих пор находится в больнице и только что вышел из комы.

Акраму-младшему были предъявлены обвинения в каждом из 15 убийств и 40 покушений на убийство, сообщили представители суда, рассматривавшего дело, пишет Guardian.

По словам местных властей, судя по уликам, собранным к настоящему времени в ходе расследования, и сообщениям израильских СМИ, оба стрелка руководствовались идеологией "Исламского государства".

Тем временем сотни людей приняли участие в первых похоронах жертв теракта на Бонди-Бич, где двое нападавших открыли огонь во время празднования еврейского праздника Ханука.

Первым простились с 41-летним Эли Шлангером, мужем и отцом пятерых детей, который был помощником раввина в организации, организовавшей праздник Хануки у моря.

Все опознанные жертвы - евреи, более 20 человек до сих пор находятся в больнице с огнестрельными ранениями.