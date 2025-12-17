Видео. В парламенте Болгарии вспыхнула политическая стычка на бюджетных дебатах

В парламенте вспыхнул острый политический конфликт во время дебатов о государственном бюджете.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Представители ПП–ДБ обвинили правящее большинство в попытке протолкнуть, как они выразились, «воровской бюджет», предупредив, что он обременит страну колоссальными новыми долгами и будет использован для покупки голосов накануне выборов.

Они призвали граждан протестовать и заблокировать его принятие. ГЕРБ и «Есть такой народ» отвергли обвинения, заявив, что продлённый бюджет необходим для обеспечения выплаты зарплат, социальных выплат и финансовой стабильности, и обвинили ПП–ДБ в политической безответственности.

Напряжение обострилось, когда депутат от МЕЧ Радостин Василев ударил депутата от ДПС–Новое начало Гюная Далолу.