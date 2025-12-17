Видео. Не менее 29 раненых, в том числе пятеро детей, при российском ударе по Запорожью

По словам губернатора области Ивана Федорова, по меньшей мере 29 человек, включая пятерых детей, получили ранения после того, как Россия нанесла удар планирующими авиабомбами по южному украинскому городу Запорожью и прилегающим районам.
Ночной удар пришёлся по жилым районам, семьи были потрясены, а экстренные службы работали всю ночь.
Местные власти сообщили, что повреждены несколько многоквартирных домов, а также инфраструктурный объект и учебное заведение.
Спасатели проверяли здания на наличие дополнительных угроз, а медики оказывали помощь раненым. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу.