Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Санта-Клаус выходит на финишную прямую перед Рождеством
No Comment

Видео. Санта-Клаус готовится в Лапландии доставить подарки по всему миру

Последние обновления:

Деревня Санта-Клауса под Рованиеми кипит ранними рождественскими приготовлениями. Несмотря на поздние зимние рассветы, в Лапландии собираются посетители.

В это время года солнце встаёт поздно, часто почти в 11 утра, но приготовления к кануну Рождества уже идут полным ходом. Эльфы разбирают сотни тысяч писем, присланных по почте: это доказательство того, что многие по-прежнему предпочитают писать Санта-Клаусу по-старинке.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Список почти готов, и Санта говорит, что в этом году большинство детей вели себя достаточно хорошо. Он добавляет, что стараться изо всех сил важнее, чем быть совершенным.

Деревня ежегодно привлекает более 700 тысяч посетителей, многие из них впервые видят глубокий снег. Туристы из Европы, Азии и Австралии называют это место сказочным и даже удивительным для тех, кто привык к тёплой погоде на Рождество.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА