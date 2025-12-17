Видео. Санта-Клаус готовится в Лапландии доставить подарки по всему миру

В это время года солнце встаёт поздно, часто почти в 11 утра, но приготовления к кануну Рождества уже идут полным ходом. Эльфы разбирают сотни тысяч писем, присланных по почте: это доказательство того, что многие по-прежнему предпочитают писать Санта-Клаусу по-старинке.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Список почти готов, и Санта говорит, что в этом году большинство детей вели себя достаточно хорошо. Он добавляет, что стараться изо всех сил важнее, чем быть совершенным.

Деревня ежегодно привлекает более 700 тысяч посетителей, многие из них впервые видят глубокий снег. Туристы из Европы, Азии и Австралии называют это место сказочным и даже удивительным для тех, кто привык к тёплой погоде на Рождество.