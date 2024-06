Видео. Великобритания: у Стоунхенджа арестованы экоактивисты

У Стоунхенджа на равнине Солсбери в Англии арестованы два экоактивиста. Демонстранты распылили оранжевую краску на археологический памятник, внесенный в список Всемирного наследия. Инцидент произошел за день до того, как тысячи людей, собираются у каменного круга, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние — самый длинный день в году в Северном полушарии.

В социальной сети X организация Just Stop Oil сообщила, что краска сделана из кукурузного крахмала и растворится под дождем. Just Stop Oil заявила, что решила провести акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. "Мы должны объединиться, чтобы защитить человечество, иначе мы рискуем всем. Именно поэтому Just Stop Oil требует, чтобы наше следующее правительство подписало юридически обязывающий договор о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2030 году", — сказал представитель организации.