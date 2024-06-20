EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
Стоунхендж, Англия
No Comment
Последние обновления:

Видео. Великобритания: у Стоунхенджа арестованы экоактивисты

У Стоунхенджа на равнине Солсбери в Англии арестованы два экоактивиста. Демонстранты распылили оранжевую краску на археологический памятник, внесенный в список Всемирного наследия. Инцидент произошел за день до того, как тысячи людей, собираются у каменного круга, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние — самый длинный день в году в Северном полушарии.

У Стоунхенджа на равнине Солсбери в Англии арестованы два экоактивиста. Демонстранты распылили оранжевую краску на археологический памятник, внесенный в список Всемирного наследия. Инцидент произошел за день до того, как тысячи людей, собираются у каменного круга, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние — самый длинный день в году в Северном полушарии.

В социальной сети X организация Just Stop Oil сообщила, что краска сделана из кукурузного крахмала и растворится под дождем. Just Stop Oil заявила, что решила провести акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. "Мы должны объединиться, чтобы защитить человечество, иначе мы рискуем всем. Именно поэтому Just Stop Oil требует, чтобы наше следующее правительство подписало юридически обязывающий договор о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2030 году", — сказал представитель организации.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА