Поезд или самолет: как убедить европейцев отказаться от авиаперелетов?

Цена, время поездки, удобство покупки билетов: как сделать путешествие на поездах более привлекательным? Рассказывают эксперты.

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Анна Пагани знает о поездках на поездах, наверное, все. Она потратила тысячи евро и бесчисленное количество часов, передвигаясь по железным дорогам Европы, с тех пор как пару лет назад пообещала отказаться от перелетов.

И теперь она говорит, что исполнение этого решения оказалось "труднее, чем должно быть".

"Планирование поездок на поезде требует времени, терпения и денег", - рассказала она в интервью Euronews Travel.

Анна живет в Лондоне, но часто ездит в родную Италию и в Австрию, к семье своего бойфренда.

Кроме того, ее работа научного сотрудника требует участия в конференциях, проводящихся по всей Европе.

"В общем, приходится много учиться на практике, - признается она. - Раньше мой самолет до Турина мог стоить 9 евро, а за поезд я платила более 250".

Почему перелеты дешевле поездов?

Это вопрос, с которым многие могут столкнуться, размышляя о том, что лучше - поезд или самолет.

В докладе Greenpeace, опубликованном в прошлом году, говорится, что билеты на поезд в среднем в два раза дороже, чем на самолет. В ходе анализа 112 маршрутов в Европе выяснилось, что на некоторых из них, например Лондон-Барселона, билеты на поезд стоят даже в 30 раз дороже.

"Цена - ключевой фактор", - признает Альберто Маццола, когда его спрашивают, как можно увеличить число пассажиров поездов. Он является исполнительным директором Сообщества европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний (CER), группы, представляющей интересы европейских железнодорожных компаний.

Маццола считает, что к поездам относятся иначе, чем к автомобильному и авиационному сектору. Он говорит, что те получают налоговые льготы, приводя в качестве примера то, что авиакомпании не должны платить налог на топливо, а билеты на международные рейсы освобождены от НДС.

Чтобы устранить это неравенство, CER хочет, чтобы ЕС создал правила, обеспечивающие честную конкуренцию между поездами, самолетами и другими видами транспорта.

Маццола также хочет, чтобы была решена проблема длительности поездок. "Если поездка занимает 18 часов, мало кто поедет на поезде", - говорит он. Он настаивает на том, чтобы ЕС выделил больше средств на инфраструктуру для создания высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными европейскими городами.

Насколько популярны поезда в Европе?

Несмотря на эти проблемы, поездки на поездах в Европе переживают нечто вроде ренессанса. За десятилетие, предшествовавшее пандемии, количество пассажиров выросло на 10%, ночные поезда вновь становятся популярными, а путешественники стремятся к более экологичным вариантам поездок.

Однако в докладе Европейской комиссии говорится, что общее количество пассажирских трансграничных поездов дальнего следования в ЕС осталось неизменным с 2001 по 2019 год, и в целом на них приходится лишь около 7 процентов поездок на поездах в Европе.

Чтобы увеличить эти показатели, Виктор Тевене, менеджер по железнодорожной политике неправительственной организации Transport and Environment, занимающейся вопросами устойчивой мобильности, предлагает сделать планирование поездок на поезде намного более простым.

"Люди должны иметь возможность комбинировать билеты разных железнодорожных операторов, а для этого нужно, чтобы можно было объединить разные билеты", - сказал он в интервью Euronews Travel.

Покупка железнодорожных билетов в Европе может быть сложной

В настоящее время для поездов не существует аналога авиационного агрегатора типа Skyscanner. Это делает бронирование и управление международными поездками на поездах сложным и зачастую более дорогим.

У ЕС есть план по исправлению ситуации в виде законопроекта о мультимодальных цифровых услугах мобильности. В прошлом году его принятие было отложено, но есть надежда, что в начале 2025 года ему будет дан еще один шанс.

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Он создаст платформу, на которой можно будет купить один билет на всю поездку между различными странами, вместо того, чтобы обращаться к нескольким национальным операторам по отдельности, и предоставит пассажирам более широкие права, если они опоздают на пересадку.

Но на данный момент шаги некоторых компаний не вселяют уверенности в сердца энтузиастов железнодорожного транспорта. С 23 мая французская железнодорожная компания SNCF приостановила продажу некоторых международных билетов на своем сайте, например, из Парижа в Берлин. По ее словам, это связано с "текущими изменениями в системе бронирования". В заявлении для Euronews Travel компания сказала: "Улучшения будут вноситься с осени 2024 года до внедрения новой системы в 2025 году".

ЕС может помочь улучшить трансграничные поездки

Железные дороги Европы переживают переходный период, и европейские выборы, которые состоятся на следующей неделе, могут изменить или сломать будущее трансграничных железнодорожных перевозок.

Группы по защите прав железнодорожников опасаются, что финансирование может быть даже урезано в зависимости от состава следующего парламента и Еврокомиссии из-за реакции на Европейский зеленый курс и усиления ультраправых.

"Европейские граждане, которые действительно заботятся об улучшении железнодорожного сообщения, должны голосовать за партии, которые являются наиболее амбициозными, когда речь идет о разработке прогрессивной и амбициозной "зеленой" программы", - считает Тевене.

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Несмотря на существующие проблемы с поездками на поездах, энтузиасты, такие как Анна Пагани, не теряют своей любви к поездам.

"Я испытываю настоящее чувство радости, когда добираюсь до места назначения, вижу различные пейзажи, слышу разные языки, избегаю автомобиля, наслаждаюсь поездкой", - говорит она.

"Я пользуюсь самолетами, когда длительность поездки или другие препятствия не позволяют мне воспользоваться поездом. Но я бы хотела жить в мире, где этих барьеров бы не существовало".