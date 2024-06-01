Изменение климата и засуха: Барселона размышляет о будущем туризма

Самая продолжительная засуха в Каталонии завершилась, однако в регионе уже готовятся к неизбежному "следующему разу".

РЕКЛАМА

Впервые за почти четыре года в Барселоне идут обильные дожди. Самая продолжительная засуха в Каталонии с момента начала ведения учета подошла к концу, принеся с собой первую "нормальную" весну и столь необходимую передышку перед началом туристического сезона.

Водохранилища, уровень в которых опустился было до критически низкого уровня, вновь наполняются водой, что стало как раз кстати перед началом 29 мая фестиваля Primavera Sound. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей во всей Европе, на который приезжают сотни тысяч людей.

Этот фестиваль знаменует начало летнего сезона, когда туристы начинают массово съезжаться в столицу Каталонии.

И хотя недавние дожди привели к отмене чрезвычайное положение о засухе в регионе, многие жители и чиновники задаются вопросом о будущем массового туризма в Барселоне, ведь следующая засуха, здесь уверены, неизбежно наступит.

Не слишком ли велик туризм на фоне ограничений на воду?

В 2022 году на фестиваль Primavera Sound приехали более 460 000 человек со всего мира, что принесло Барселоне доход в размере 349 миллионов евро.

Даже несмотря на ухудшение ситуации с водой в 2023 году, на туристический сектор не было наложено заметных ограничений. К концу 2023 года более 12 миллионов туристов остановились в отелях, туристических гостиницах и хостелах, а расходы туристов, по данным Управления по экономике и экономическому развитию, составили 9,6 миллиарда евро.

Туризм является одним из ведущих секторов экономики Барселоны и прилегающего региона, на который приходится более 10 процентов местного ВВП в 2021 году и 5,4 процента общего ВВП Каталонии в 2022 году.

Posters that were plastered across Barcelona during peak drought period. Daniel Harper

Поскольку эта отрасль имеет столь важное значение для экономики города, возникло много вопросов в связи с объявлением в феврале чрезвычайной ситуации в связи с засухой. В то время как местные жители были ограничены 200 литрами воды в день, и за превышение этого лимита им грозила дополнительная плата, а за мойку машин и поливку газонов - крупные штрафы, для туристического сектора ограничений было меньше: ограничения на замену воды в бассейнах, предупреждающие знаки и рекомендации по использованию воды.

"Мы знаем, что в гостиничном секторе проводятся кампании по информированию клиентов об использовании воды", - рассказала Euronews Green Эльвира Гарсия, генеральный директор Barcelona Oberta, Союза торговых и туристических центров Барселоны. "Наклейки и информация об этом есть, например, в туалетах и душевых. Душ рекомендуется принимать не более четырех минут", - сказала она.

Какие уроки были извлечены из засухи?

Хотя кажется, что худшее уже позади, засуха остается неотъемлемой частью жизни горожан и даже проникает в политику: кандидаты на региональных выборах в Каталонии в мае затрагивали вопрос о безопасности водных ресурсов.

Директор Каталонского института исследования водных ресурсов (ICRA) Висенс Акунья Саласар не понаслышке знает о неравенстве, к которому привела нехватка воды, - особенно в туристическом секторе.

"Официально засуха еще не закончилась, и мы посмотрим, что еще произойдет, особенно следующей осенью. Если она будет такой же засушливой, как три предыдущие, то зимой мы снова окажемся в чрезвычайной ситуации, и почти во всех секторах будет дефицит воды, но пока что лето спасено", - объяснил он Euronews Green.

Для Висенса и многих других людей необходимость информировать туристов о нехватке воды, а также создание большей независимости от дождей является ключевым фактором для того, чтобы Барселона была менее восприимчива к будущим засухам.

"Мы начинаем собирать группу заинтересованных лиц из туристического сектора, представителей Испанской ассоциации отелей и, надеюсь, Министерства охраны окружающей среды Испании, чтобы разработать и внедрить систему измерения использования воды на туристических объектах".

"В этом случае каждый раз, когда вы будете выбирать отель для проживания, вы будете видеть, насколько эффективно они используют воду, вложили ли они средства в собирание дождевой воды и повторное использование ее в отеле, и тому подобные практики".

Как Барселона приспосабливается к засухе?

В Барселоне приходится балансировать между концентрированными периодами туризма летом и использованием воды в самые тяжелые месяцы засухи. Засуха показала, насколько город подвержен нехватке воды и почему его туристическая индустрия нуждается в более эффективных стратегиях управления водными ресурсами.

Правительство Каталонии вложит почти 2,5 миллиарда евро в Каталонское агентство водных ресурсов (ACA), чтобы управлять запасами воды и бороться с будущими засухами. План, рассчитанный на период с этого года до 2027 года, утроит предыдущие инвестиции, увеличив количество станций по производству воды с 24 до 40 и увеличив производство воды из реки Бесос в Барселоне.

A Barcelona city employee. Daniel Harper

В 2024 году у побережья Барселоны будет установлена плавучая опреснительная установка, которая будет производить 14 гм³ воды в год - 6 процентов от потребления столичного региона, а с июня начнется строительство 12 мобильных опреснительных установок, развернутых вдоль северной части побережья Коста-Брава.

РЕКЛАМА

Эти установки стоимостью 10 миллионов евро будут поставлять 1 000 м³ воды ежедневно, покрывая 35 процентов потребления воды в более чем дюжине муниципалитетов.

Недавние дожди позволили Барселоне избежать значительных изменений в туристическом секторе и выиграть время, чтобы подготовиться к неизбежному "следующему разу".

"Массовый туризм не является частью стратегии города, которую мы хотим. Компании понимают, что путь лежит через устойчивое развитие, - говорит Эльвира Гарсия в интервью Euronews Green. - Поскольку усиление жары и редкие осадки влияют на большую часть Испании и Средиземноморского региона, необходимо внедрять новые методы, чтобы обеспечить краткосрочную выгоду от туризма для экономики региона и долгосрочную устойчивость водных ресурсов".