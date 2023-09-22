"По шпалам, опять по шпалам": в каких странах чаще всего пользуются ж/д транспортом?

Выбор в пользу общественного транспорта и отказ от поездок на личном автомобиле может существенно снизить энергопотребление. Узнайте, в каких странах Европы железнодорожные сети развиты лучше всего и где граждане чаще всего пользуются железными дорогами.

Популяризация использования общественного транспорта и минимизация зависимости от автомобилей - два важных способа помочь Европе достичь поставленных целей в области климата и энергосбережения.

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Железные дороги континента могут помочь в выполнении обеих задач.

Частота использования и уровень качества железнодорожного пассажирского транспорта в Европе сильно различаются. Самые высокие показатели зафиксированы в Швейцарии, Австрии, Франции и Швеции.

Кто больше всего путешествует на поездах в Европе? В каких странах доля поездов в пассажирских перевозках наиболее высока? Где самая высокая плотность железных дорог?

Существуют различные показатели для оценки распространенности железнодорожного пассажирского транспорта. Одна из них - пассажиро-километры, среднее расстояние, пройденное по железным дорогам в расчете на одного жителя.

Общий пассажирооборот равен сумме национального и международного пассажирооборота. Гражданство пассажиров при этом не учитывается.

Для международных поездок данные о пассажиро-километрах включают только расстояние, пройденное по национальным сетям, или, другими словами, ту часть поездки, которая проходит по территории конкретной страны.

Поскольку разница между поездками до начала пандемии COVID-19 и на пике распространения коронавируса весьма значительна, лучше рассматривать показатели 2019 и 2021 годов.

Железнодорожный транспорт: пассажиро-километры на одного жителя

В 2019 году пассажиро-километры на одного жителя в национальных и международных поездках варьировались от 117 км в Греции до 2 378 км в Швейцарии. Средний показатель по ЕС составил 927 км.

В 2021 году показатели этих стран не изменились, но изменились цифры. Они составили 61 км в Греции и 1 536 км в Швейцарии, а средний показатель по ЕС снизился до 583 км.

В 2019 году наибольшее количество пассажиро-километров в ЕС было у Австрии (1440 км), за ней следуют Франция (1437 км), Швеция (1429 км), Германия (1208 км) и Великобритания (1078 км).

Дания (1 063 км), Чехия (1 019 км) и Италия (939 км) - страны с показателями, превышающими средний по ЕС.

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В балканских странах железнодорожный транспорт менее популярен.

На Мальте и Кипре железных дорог нет.

Факторы, влияющие на международные поездки

По данным Евростата, в международных перевозках отражены значимость иностранных туристов среди всех пользователей железнодорожного транспорта, относительная близость столиц или других городов к границам, доступ к высокоскоростному железнодорожному сообщению и расположение вдоль основных международных транспортных коридоров.

В 2021 году наибольшее среднее расстояние международных железнодорожных поездок, приходящееся на одного жителя, было зафиксировано в Люксембурге (136 км), за ним следует Швейцария (65,2 км).

В Чехии (57,5 км), Франции (48,6 км), Германии (43,7 км), Дании (36,8 км) и Австрии (26 км) средний показатель пассажиро-километров на одного жителя в международных поездках был выше, чем в среднем по ЕС (22,7 км).

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Эстония, Латвия, Литва и Греция не предоставили данных.

Количество поездок на поезде на одного жителя

В 2019 году Швейцария также лидировала по количеству поездок на ж/д транспорте одного жителя - 60,8. Среди других стран этот показатель варьировался от 1,8 в Литве до 40,8 в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составил 18,4.

В 2021 году все эти показатели были значительно ниже.

В 2019 году количество поездок на поездах в расчете на одного жителя было выше, чем в среднем по ЕС: в Дании (35,6), Германии (35,4), Австрии (31,4), Великобритании (27,6), Швеции (25,9) и Франции (18,8).

Доля поездов в пассажирских перевозках

Доля ж/д транспорта в пассажирских перевозках

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Еще одним важным показателем является модальное распределение внутреннего пассажирского транспорта.

По данным Евростата, внутренний транспорт охватывает все виды перевозок, которые осуществляются по суше, или все виды транспорта, кроме воздушного и морского. В частности, поездки на 1) легковых автомобилях, 2) поездах и 3) междугородних автобусах, автобусах и троллейбусах.

В 2019 году на долю поездов приходилось 8% внутренних пассажирских перевозок в ЕС, однако в 2021 году этот показатель снизился до 6%. В 2019 году доля поездов во внутреннем пассажирском транспорте варьировалась от 1% в Греции до 13,9% в ЕС в целом.

Среди европейских стран, по которым имеются данные, наименьший показатель в Северной Македонии (0,6%), а самый высокий - в Швейцарии (20%).

В 2019 году за Швейцарией следовали Австрия (20%), Швеция (12,2%), Нидерланды (11,2%) и Франция (10,3%).

Доля Германии (9,3%) и Великобритании (8,5%) также выше, чем в среднем по ЕС.

В Сербии (0,8%), Греции (1%) и Болгарии (2,2%) доля поездов во внутреннем пассажирском транспорте была очень низкой.

Плотность железных дорог

В 2021 году плотность железных дорог в Европе в целом составляла от 8 км в Албании до 133 км в Швейцарии.

В ЕС этот показатель варьировался от 18 км в Греции до 123 км в Чехии.

Данные по железнодорожным сетям включают как высокоскоростные, так и обычные линии. В них не включен легкорельсовый транспорт, метро и трамваи.

Плотность железнодорожной сети выше 100 км была также в Бельгии (по данным 2010 года, 118 км), Германии (109 км) и Люксембурге.

В Великобритании эта плотность составила 67 км, во Франции - 43 км, в Испании - 32 км.

ЕС призывает к сокращению индивидуального потребления энергии

Европейская комиссия призывает к снижению индивидуального потребления энергии, и общественный транспорт имеет тут большой потенциал.

Количество энергии, необходимое одному человеку для преодоления одного километра пути на общественном транспорте, значительно ниже, чем на личном автомобиле.