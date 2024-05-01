В портах Великобритании введён новый протокол пограничных проверок продуктов и растений

Пограничные проверки в портах продуктов питания и растений - прямое следствие Brexit. По данным правительства, эти меры рискуют увеличить продовольственную инфляцию на 0,2% в течение трех лет.
Через 8 лет после того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, в портах Соединённого королевства начались пограничные проверки импортируемых продуктов питания и растений.
В ходе проверок, чьё вступление в силу откладывалось пять раз, пограничники будут тщательно досматривать импортную продукцию, которая считается потенциально опасной.
По словам представителей отрасли, новые проверки будут дорогостоящими как для импортеров, так и для потребителей.
Пострадают и владельцы магазинов специализированных продуктов питания, как Стефано Валлебона, снабжающий ведущие рестораны Лондона и других городов высококачественными итальянскими товарами. Стефано переехал из Сардинии на юго-запад Лондона 40 лет назад и теперь обеспокоен тем, что новые меры будут означать для его бизнеса. Для него очевидно, что новые меры приведут к увеличению расходов, задержкам и бюрократии.
С января этого года для ввоза в Великобританию европейских товаров необходимы санитарные сертификаты и таможенные документы. Начавшиеся с 30 апреля проверки могут увеличить расходы экспортеров на миллион фунтов стерлингов, считает Петр Личицкий, польский экспортер мяса птицы.
Чтобы свести к минимуму нехватку продовольствия и задержки с поставками, правительство Великобритании разделило все продукты растительного и животного происхождения на 3 группы риска:
- продукты низкого риска, в основном обработанные пищевые продукты, которые не требуют проверок или санитарных сертификатов;
- продукты средней степени опасности (яйца, молочные продукты, мясо и срезанные цветы);
- товары высокой степени опасности (животные и растения для посадки), которые нуждаются в сертификатах и будут проходить физическую проверку.
Британское правительство подсчитало, что новые пограничные проверки обойдутся предприятиям в 330 миллионов фунтов стерлингов в год и увеличат продовольственную инфляцию на 0,2% в течение трех лет.