В портах Великобритании введён новый протокол пограничных проверок продуктов и растений

By Euronews и AP

Пограничные проверки в портах продуктов питания и растений - прямое следствие Brexit. По данным правительства, эти меры рискуют увеличить продовольственную инфляцию на 0,2% в течение трех лет.

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Через 8 лет после того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, в портах Соединённого королевства начались пограничные проверки импортируемых продуктов питания и растений.

В ходе проверок, чьё вступление в силу откладывалось пять раз, пограничники будут тщательно досматривать импортную продукцию, которая считается потенциально опасной.

Теперь мы сотрудничаем с ЕС, и у нас должен быть собственный режим биобезопасности. Мы ведём независимую торговлю с другими странами, поэтому важно, чтобы мы сами контролировали связанные с этим риски Кристин Миддлмисс главный ветеринарный врач Великобритании

По словам представителей отрасли, новые проверки будут дорогостоящими как для импортеров, так и для потребителей.

По нашим расчётам, только расходы на проходящее через порт Дувра продовольствие составят миллиард фунтов стерлингов. Так что нововведение может повлиять на рестораны, закусочные, магазины рыбы и чипсов, и в самом ближайшем будущем потребители начнут замечать, что некоторые из этих продуктов питания растут в цене Фил Плак исполнительный директор Федерации холодильных цепей

Пострадают и владельцы магазинов специализированных продуктов питания, как Стефано Валлебона, снабжающий ведущие рестораны Лондона и других городов высококачественными итальянскими товарами. Стефано переехал из Сардинии на юго-запад Лондона 40 лет назад и теперь обеспокоен тем, что новые меры будут означать для его бизнеса. Для него очевидно, что новые меры приведут к увеличению расходов, задержкам и бюрократии.

В нашем ассортименте будет меньше фирменных продуктов, меньше редких сыров и видов мяса. Понятно, что у супермаркетов будет больше возможностей для импорта, чем у независимых коммерсантов Стефано Вальбона владелец магазина итальянских продектов в Лондоне

С января этого года для ввоза в Великобританию европейских товаров необходимы санитарные сертификаты и таможенные документы. Начавшиеся с 30 апреля проверки могут увеличить расходы экспортеров на миллион фунтов стерлингов, считает Петр Личицкий, польский экспортер мяса птицы.

Чтобы свести к минимуму нехватку продовольствия и задержки с поставками, правительство Великобритании разделило все продукты растительного и животного происхождения на 3 группы риска:

- продукты низкого риска, в основном обработанные пищевые продукты, которые не требуют проверок или санитарных сертификатов;

- продукты средней степени опасности (яйца, молочные продукты, мясо и срезанные цветы);

- товары высокой степени опасности (животные и растения для посадки), которые нуждаются в сертификатах и будут проходить физическую проверку.

Британское правительство подсчитало, что новые пограничные проверки обойдутся предприятиям в 330 миллионов фунтов стерлингов в год и увеличат продовольственную инфляцию на 0,2% в течение трех лет.