Кандидаты на выборах в ЕС переходят на TikTok в попытке повлиять на молодых избирателей

Брюссель с крайней осторожностью относится к сервису TikTok. Однако все больше кандидатов, пытаясь заручиться поддержкой молодых избирателей, подключаются к этой платформе.

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TikTok, принадлежащий Китаю, насчитывает около 142 миллионов пользователей в ЕС. В основном, это молодые европейцы, что делает платформу важнейшей площадкой для проведения предвыборной кампании для кандидатов, которые стремятся достучаться до молодежи.

Однако некоторые кандидаты намеренно отвергают TikTok из-за опасений, что правительство Китая может получить доступ к конфиденциальным данными, а дезинформация исказит результаты голосования.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила возможность блокировки TikTok в Евросоюзе. По ее словам, Еврокомиссия стала первой в мире организацией, запретившей TikTok на корпоративных телефонах. "Мы знаем, какую угрозу представляет TikTok", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Летом прошлого года ЕС решил ужесточить контроль над деятельностью онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним относят сервисы X, TikTok, Instagram, YouTube, Google и Amazon Store. Приоритеты - защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе с пророссийской пропагандой. Еврокомиссия намерена тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при выявлении нарушений.

Из десяти официальных кандидатов в так называемом процессе "Spitzenkandidaten" (процесс для избрания президента Европейской комиссии) только два — Терри Рейнтке от "зеленых" и Мари-Агнес Штрак-Циммерман от либералов — ведут активную предвыборную кампанию в TikTok.

Отказ от платформы для обмена видео, по мнению ряда экспертов, может дорого обойтись кандидатам, поскольку маргинальные партии, особенно ультраправые, привлекают подписчиков и потенциальных избирателей, публикуя в TikTok личные и политически мотивированные материалы.

Когда политики вступают в конфликт с политикой

В конце февраля спикер Европейского парламента Роберта Метсола опубликовала свой первый TikTok. Это случилось через год после того, как ЕП запретил использовать приложение на рабочих устройствах сотрудников.

В профиле можно увидеть, как Метсола готовитбельгийские вафли, подражает песне Тейлор Свифт и рекламирует культовую мальтийскую закуску Twistees.

В интервью Euronews на прошлой неделе Метсола оправдала свое решение пойти вразрез со своими собственными правилами.

Роберта Метсола, председатель Европарламента:"Нужно было решать, идти ли в социальные сети или нет. В четырех странах ЕС вы голосуете с 16 лет, еще в одной - с 17. Мы спросили молодых, откуда они берут информацию. Я не хочу, чтобы они опирались на пропаганду или фейки. Поэтому мы решили: пора выйти в социальные сети, чтобы донести наши идеи до людей. Надеюсь, молодые посидят над своими телефонами и найдут то, что заставит их сказать: "Мне это нравится, я пойду голосовать".

Габриэле Бишофф, депутат Европарламента (Партия европейских социалистов), которая претендует на переизбрание, также сделала решительный шаг и вернулась в TikTok .

Габриэле Бишофф, депутат Европарламента: "Я давно этим не занималась (пользовалась TikTok), но потом увидела, как правые партии используют платформу и заваливают социальные сети". Бишофф сказала Euronews, что публикует свои видео с отдельного устройства, чтобы избежать потенциальной слежки или кражи данных.

Евродепутат от "зеленых" Тилли Мец согласна с мнением Бишофф: "Если мы действительно хотим обратиться к молодежи, я думаю, мы не можем вот так снова оставить TikTok ультраправым партиям, и с неким высокомерием говорить: "Нет, нам TikTok не нравится", - сказала Мец Euronews.

"Речь идет не о видео с танцами на столе", - добавила Мец. "Речь идет о том, как мы обращаемся к молодым людям и как мы даем им возможность реагировать".

Однако другие европейские политики намеренно избегают этой платформы на фоне звучащих утверждений о вмешательстве Китая в работу Европарламента, а также в связи с новым сводом правил, касающихся социальных сетей.

Рафаэль Глюксман, лидер объединенного списка Социалистической партии и партии "Общественное место" на выборах в Европарламент, в начале этого месяца заявил французскому телеканалу France 2, что из-за своей позиции в отношении Китая он отказался от TikTok. "Это вопрос последовательности... Эта социальная сеть - насос для выкачивания денег для китайской коммунистической партии", - заявил Глюксман.

Тем временем некоторые французские конкуренты Глюксмана умело овладели искусством TikTok, чтобы укрепить свою популярность. Джордан Барделла, молодой протеже Марин ле Пен и главный кандидат от ультраправого "Национального объединения", покорил TikTok.

@jordanbardella Madame von der Leyen, vos politiques insensées plongent nos peuples dans la détresse, face à des urgences que l’on croyait d’un autre temps. Il n’est pas loin le moment où ils vous demanderont, avec la sévérité d’un juge devant le coupable : qu’avez-vous fait du rêve européen ? ♬ son original - Jordan Bardella

У политика 1,2 млн подписчиков, что делает его самым популярным членом Европейского парламента в TikTok. Барделла публикует самые разные материалы: от выстпулений в Европарламенте - до заказов "крок-месье" в своей родной Франции.

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Давление на TikTok усиливается

Несмотря на то, что платформа является инструментом для проведения предвыборной кампании, Брюссель усиливает давление на TikTok.

На прошлой неделе сервис приостановил работу TikTok Lite (программы вознаграждения пользователей) после предупреждения со стороны Еврокомиссии. По мнению Брюсселя, TikTok Liteон вызывает такое же привыкание, как сигареты — особенно у детей.

TikTok Lite позволяет пользователям зарабатывать баллы, если те смотрят видео, ставят лайки и оставляют комментарии на платформе. В апреле эта функция была запущена в Испании и Франции.

В Германии некоторые депутаты призвали ужесточить позицию в отношении TikTok, включая возможный всеобщий запрет, ссылаясь на соображения безопасности.

Пресс-служба Европарламента сообщила Euronews, что ее присутствие в TikTok было направлено на продвижение надежного контента, касающегося работы парламента и реагирование на распространение дезинформации и фейков.

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"Миллионы молодых граждан, многие из которых могут проголосовать первыми, используют эту платформу для получения информации по интересующим их темам. Предотвращение появления дезинформации необходимо для повышения устойчивости общества. Это становится особенно важным в преддверии европейских выборов", — говорится в заявлении.