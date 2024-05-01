Пропалестинские протесты в США: полиция взяла штурмом одно из зданий Колумбийского университета

By Euronews

В ночь на среду стражи порядка ворвались на территорию кампуса Колумбийского университета, где проходили пропалестинские акции протеста. Полицейские проникли в "Гамильтон-холл", который захватили студенты. Сообщается о задержаниие порядка 100 человек.

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Пропалестинские протесты в вузах США

В десятках высших учебных заведений США проходят пропалестинские акции протеста. Студенты выступают против военных действий Израиля в секторе Газа.

Центром протестов стал престижный Колумбийский университет в Нью-Йорке, где группа молодых людей оккупировала "Гамильтон-холл" - одно из зданий вуза.

Требования студентов

Среди требований студентов - разорвать отношения университета с академическими институтами Израиля и прекратить сотрудничество с организациями и компаниями, имеющими какое-либо отношение к военной операции в секторе Газа.

Администрация университета на протяжении нескольких дней вела переговоры с протестующими студентами и воздерживалась привлекать правоохранительные органы.

Во вторник президент университета Нимат Шафик заявила, что в ходе переговоров с протестующими, не удалось достичь компромисса. Шафик потребовала очистить территорию кампуса от палаточного городка и пригрозила отстранить студентов от занятий.

Полицейская операция в Колумбийском университете

Полиция перекрыла все подходы к учебному заведению. В ночь на среду стражи порядка ворвались на территорию кампуса. В операции принимали участие несколько сотен полицейских. Они проникли в "Гамильтон-холл" через окна, поскольку демонстранты забаррикадировали входы. Представители правоохранительных органов заявили о задержании около 100 человек.

Университет попросил полицию Нью-Йорка сохранить присутствие на территории кампуса как минимум до 17 мая.

"Гамильтон-холл" захватывают не впервые. В 1968 году здание было оккупировано во время акции в защиту гражданских прав и против войны во Вьетнаме.

Беспорядки в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе

Спустя несколько часов после полицейской операции в Колумбийском университете, поступили сообщения о беспорядках в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Там прозошли столкновения между произраильскими и пропалестинскими группами студентов. Руководство учебного заведения обратилось за помощью к правоохранительным органам.