Ночные поезда: возрождение

Стартап European Sleeper запустил первый маршрут ночного поезда между Берлином и Брюсселем. Такой способ путешествия становится всё популярнее.

Когда-то ночные поезда считалось очень практичным способом путешествовать по Европе. Но постепенно они исчезли, поскольку недорогие авиарейсы и дешёвый бензин направили путешественников в аэропорты и на автомагистрали.

Теперь ночные поезда возвращаются как практичный и захватывающий способ устойчивого туризма.

"Мы очень рады видеть, что пассажиры снова проявляют большой интерес к ночным поездам. Это очень хороший и захватывающий способ путешествия. Когда вы путешествуете ночью, это намного эффективнее, и поэтому это альтернатива полёту", - говорит Крис Энгельсман, соучредитель European Sleeper, кооперативного стартапа, цель которого — соединить Европу ночными поездами. Первый маршрут был запущен несколько недель назад между Берлином и Брюсселем.

"Мы хотим расширить этот маршрут до Праги, чтобы он соединил восток и запад Центральной Европы, а также Центральную и Западную Европу. Поэтому мы считаем, что это ключевое сочетание городов. Следующий шаг еще более захватывающий: наладить маршрут из Амстердама в Барселону", - говорит Энгельсман.

Благодаря гораздо более низким выбросам в атмосферу ночные поезда дешевле и экологичнее, чем авиаперевозки. Но подходят ли они для семей с детьми или пожилых людей? Многие думают, что ночные поезда в основном предназначены для молодых людей, ищущих приключений. Крис Энгельсман не согласен:

"У нас также есть более комфортабельные вагоны в поезде, где мы видим много пожилых пар, которые ездили на поезде в молодости. Все они ездили на поезде и привыкли к этому. А молодым людям мы должны показать, как приятно на самом деле быть в поезде ночью, что это более увлекательно, чем летать. И детям всегда это нравится. У меня у самого трое детей, и мы, конечно, путешествуем на поезде, когда это возможно. И ехать всей семьей в поезде и путешествовать - это очень интересно, особенно для детей".

Все больше и больше европейских железнодорожных компаний добавляют в свое расписание ночные маршруты. От сидений с откидной спинкой до частных спальных кабин — варианты есть на любой вкус и бюджет.