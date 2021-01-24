Из пилотов в машинисты: швейцарские летчики будут водить поезда

В связи с кризисом в авиаотрасли, вызванным пандемией, тем кто летал придется опуститься на землю. В Швейцарии вопрос о переквалификации летчиков стоит на повестке дня вот уже несколько месяцев.

Карлос Спуенгли один из первых пилотов, которые вскоре будут управлять локомотивами. В ближайшее время он подпишет контракт с железнодорожной компанией.

О своей карьере в авиации Карлос вспоминает с сожалением. "Но жизнь продолжается", - говорит он. "Это как в отношениях. Когда другому человеку от тебя больше ничего не нужно, ты должен умерить гордыню и смотреть вперёд".

Компанию по переподготовке летного состава проводит Швейцарская ассоциация пилотов. Организация защищает интересы летчиков в том, что касается условия труда, финансовой компенсации и долгосрочной занятости.

Швейцарские железные дороги, которым не хватает машинистов поездов, заинтересованы в проекте. Подобный опыт, считают в Швейцарии, могут перенять и другие страны Европы.

Разумеется, не все пилоты готовы проститься с небом. Но тем, кто остались в отрасли, предстоит пережить нелегкие времена. Эксперты считают, что пассажиропоток вернется на доковидный уровень не ранее 2024 года.