Один из лучших способов узнать, как стать цифровым кочевником, - пообщаться с теми, кто уже это сделал.
Прежде чем стать цифровым кочевником, нужно многое продумать: начиная с уплаты налогов до поисков жилья.
Цифровые кочевники переезжают с места на место, работая удаленно благодаря новым технологиям и подключению к сети Интернет.
Одним из лучших способов получения информации является общение с теми, кто уже стал цифровым кочевником.
Платформа Flatio провела исследование, чтобы помочь тем, кто интересуется этой темой.
Компания опросила 1200 цифровых кочевников разных возрастов и национальностей об их любимых направлениях, мотивах и разочарованиях.
Вот что показывает отчет за 2023 год о работе, образе жизни и демографических показателях.
Откуда родом большинство цифровых кочевников?
Отчет Flatio содержит информацию о демографических характеристиках цифровых кочевников.
Среди опрошенных наибольшую долю составили жители США (37%), затем Великобритании (12%) и Германии (5%).
Чуть более половины цифровых кочевников в возрасте 30-39 лет, около 23% - от 18 до 29 лет.
Гендерный состав достаточно сбалансирован: 55% мужчин и 44% женщин.
Как цифровые кочевники выбирают направление?
Отчет показал, что наиболее важным фактором при выборе нового направления является стоимость - почти половина опрошенных поставили ее на первое место.
Кроме того, они обращают внимание на такие аспекты, как погода (предпочтение отдается, конечно, теплой и солнечной), безопасность, качество Wi-Fi и медицинское обслуживание.
Самым популярным направлением для цифровых кочевников является Португалия, за ней следуют Таиланд, Испания и Аргентина.
На вопрос о том, какие страны цифровые кочевники хотели бы посетить в следующий раз, первое место заняла Испания, опередив Бразилию и Шри-Ланку.
Какую работу выполняют цифровые кочевники?
Исследование Flatio показало, что чуть более трети цифровых кочевников - фрилансеры, менее трети работают на полную ставку и около 13% являются владельцами бизнеса.
Наиболее распространенными отраслями оказались информационные технологии, а также СМИ, реклама, PR и маркетинг, за которыми следуют предпринимательство и искусство, культура и развлечения.
Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы стать цифровым кочевником?
По мнению чуть более 25% опрошенных, чтобы стать цифровым кочевником, необходимо зарабатывать от 3 000 до 3 900 евро в месяц.
Чуть более 20% опрошенных выбрали диапазон от 2 000 до 2 900 евро, а 18% считают, что для цифрового кочевника необходимо зарабатывать от 4 000 до 4 900 евро.
Где обычно платят налоги цифровые кочевники?
Большинство (66%) опрошенных цифровых кочевников утверждают, что платят налоги на родине и только 19,4% в других странах.
Что является наиболее сложным в работе цифрового кочевника?
Согласно отчету Flatio, наиболее сложным моментом в жизни цифровых кочевников является поиск жилья.
По словам опрошенных, они обычно ищут жилье на сайтах Airbnb, booking.com и в группах Facebook.
Чаще всего они выбирают частные квартиры и гостиничные номера, затем частные комнаты и хостелы.
Четверть опрошенных тратят на аренду жилья от €501 до €700 в месяц, а чуть менее 20% - от €301 до €500.
Поиск друзей и общение с другими людьми занял второе место среди самых сложных моментов в жизни цифрового номада. На третьем месте - вопросы налогообложения.
Каковы преимущества виз для цифровых кочевников?
По вопросу о визах для цифровых кочевников мнения участников опроса разделились примерно поровну. Чуть более 46% ответили, что пользуются ими, а 44% - нет.
Более 60% считают их полезными, 15% полагают, что законодательство в этой сфере нужно дорабатывать, 7% вовсе не считают такие визы необходимыми.
Опрошенные в Испании и Португалии на этот вопрос в большинстве ответили положительно (около 60%).