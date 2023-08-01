Один из лучших способов узнать, как стать цифровым кочевником, - пообщаться с теми, кто уже это сделал.

Прежде чем стать цифровым кочевником, нужно многое продумать: начиная с уплаты налогов до поисков жилья.

Цифровые кочевники переезжают с места на место, работая удаленно благодаря новым технологиям и подключению к сети Интернет.

Одним из лучших способов получения информации является общение с теми, кто уже стал цифровым кочевником.

Платформа Flatio провела исследование, чтобы помочь тем, кто интересуется этой темой.

Компания опросила 1200 цифровых кочевников разных возрастов и национальностей об их любимых направлениях, мотивах и разочарованиях.

Вот что показывает отчет за 2023 год о работе, образе жизни и демографических показателях.

Откуда родом большинство цифровых кочевников?

Отчет Flatio содержит информацию о демографических характеристиках цифровых кочевников.

Среди опрошенных наибольшую долю составили жители США (37%), затем Великобритании (12%) и Германии (5%).

Чуть более половины цифровых кочевников в возрасте 30-39 лет, около 23% - от 18 до 29 лет.

Гендерный состав достаточно сбалансирован: 55% мужчин и 44% женщин.

Как цифровые кочевники выбирают направление?

Отчет показал, что наиболее важным фактором при выборе нового направления является стоимость - почти половина опрошенных поставили ее на первое место.

Кроме того, они обращают внимание на такие аспекты, как погода (предпочтение отдается, конечно, теплой и солнечной), безопасность, качество Wi-Fi и медицинское обслуживание.

Самым популярным направлением для цифровых кочевников является Португалия, за ней следуют Таиланд, Испания и Аргентина.

На вопрос о том, какие страны цифровые кочевники хотели бы посетить в следующий раз, первое место заняла Испания, опередив Бразилию и Шри-Ланку.

Какую работу выполняют цифровые кочевники?

Исследование Flatio показало, что чуть более трети цифровых кочевников - фрилансеры, менее трети работают на полную ставку и около 13% являются владельцами бизнеса.

Чуть более половины цифровых кочевников находятся в возрасте 30-39 лет и почти 23% - в возрасте от 18 до 29 лет. Marvin Meyer

Наиболее распространенными отраслями оказались информационные технологии, а также СМИ, реклама, PR и маркетинг, за которыми следуют предпринимательство и искусство, культура и развлечения.

Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы стать цифровым кочевником?

По мнению чуть более 25% опрошенных, чтобы стать цифровым кочевником, необходимо зарабатывать от 3 000 до 3 900 евро в месяц.

Чуть более 20% опрошенных выбрали диапазон от 2 000 до 2 900 евро, а 18% считают, что для цифрового кочевника необходимо зарабатывать от 4 000 до 4 900 евро.

Где обычно платят налоги цифровые кочевники?

Большинство (66%) опрошенных цифровых кочевников утверждают, что платят налоги на родине и только 19,4% в других странах.

Что является наиболее сложным в работе цифрового кочевника?

Согласно отчету Flatio, наиболее сложным моментом в жизни цифровых кочевников является поиск жилья.

По словам опрошенных, они обычно ищут жилье на сайтах Airbnb, booking.com и в группах Facebook.

Чаще всего они выбирают частные квартиры и гостиничные номера, затем частные комнаты и хостелы.

Четверть опрошенных тратят на аренду жилья от €501 до €700 в месяц, а чуть менее 20% - от €301 до €500.

Поиск друзей и общение с другими людьми занял второе место среди самых сложных моментов в жизни цифрового номада. На третьем месте - вопросы налогообложения.

Каковы преимущества виз для цифровых кочевников?

По вопросу о визах для цифровых кочевников мнения участников опроса разделились примерно поровну. Чуть более 46% ответили, что пользуются ими, а 44% - нет.

Более 60% считают их полезными, 15% полагают, что законодательство в этой сфере нужно дорабатывать, 7% вовсе не считают такие визы необходимыми.

Опрошенные в Испании и Португалии на этот вопрос в большинстве ответили положительно (около 60%).