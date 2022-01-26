«Коворкинг» в горах Болгарии для цифровых номадов со всей Европы

Матиас Цайтлер — сооснователь пространства для совместной работы Coworking Bansko, одного из самых привлекательных мест работы для «цифровых номадов» Европы. Матиас переселился сюда, в горнолыжный поселок Банско на юго-западе Болгарии, четыре года назад:

«Болгария оказалась очень интересным местом из-за низкой стоимости жизни и низких налогов. Она расположена в ЕС, поэтому нет проблем с визами. И здесь великолепная природа».

Сейчас здесь трудятся около 100 человек, приехавших со всего мира. Большинство из них работает с цифровыми технологиями, но есть также писатели и переводчики. Все они могли бы работать удаленно из дома, но это скучно. Многие приезжают в Банско ради общения, говорит Матиас:

«Главное достоинство “коворкинга” в том, что ты окружен единомышленниками».

Сотрудники имеют возможность обучать друг друга различным навыкам. Они вместе катаются на лыжах и сноуборде. То есть совмещают работу и досуг.

Матиас - уроженец Мюнхена. Долгое время он занимался переводами и локализацией программ. Он работал во многих странах, включая Россию и США:

«Цифровым номадам очень трудно завязывать новые тесные связи в больших городах. Как правило, у них уже есть своя дружеская сеть. И им проще ее поддерживать, работая в коворкинге типа нашего».

Матиас сначала организовал Coworking Bansko для собственных знакомых. Первоначально здесь работало только 10 человек. Но постепенно число постоянных сотрудников увеличилось в 10 раз. И просьбы о приеме в коллектив продолжают поступать.

Матиас хочет преобразовать Coworking Bansko в кооператив, чтобы не быть его единственным владельцем.Сейчас по этому принципу уже работает общежитие для сотрудников Coliving Bansko. Он также хочет привлечь для сотрудничества компании, а не только индивидуальных предпринимателей.

Отвечая на вопросы, как организовать похожее пространство для совместной работы, Матиас объясняет:

«Начать нужно с ответа на вопрос: зачем вам это нужно. У разных людей разные мотивации и разные ответы на этот вопрос. Поэтому сначала узнайте, зачем вам нужен “коворкинг” и тогда вы создадите “коворкинг вашей мечты”».