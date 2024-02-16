Бонусом на отдых могут воспользоваться не только испанские пенсионеры, но и экспаты

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У пенсионеров в Испании есть бонус, о котором многие могут только мечтать.

Миллионы пожилых людей - как испанцев, так и иностранцев, живущих в этой стране, - имеют право на субсидии на путешествия, стоимость которых составляет от 115 до 455 евро, в зависимости от их длительности.

Эта программа была запущена испанским правительством в 2021 году, и с тех пор, как в стране начался всплеск путешествий после пандемии, она постоянно набирает популярность.

Вот что вам нужно знать об этой схеме.

Мальорка Marko Marković via Unsplash

Что представляет собой испанская программа субсидированного отдыха IMSERSO?

Институт по делам пожилых людей и социальных служб (IMSERSO) - это государственное учреждение, отвечающее за управление социальными услугами.

Одной из его главных задач является организация доступного отдыха для пожилых людей в Испании.

Идея заключается в том, что, когда отдых для пенсионеров становится более доступным, они улучшают свое здоровье и качество жизни, что положительно влияет на бюджеты социальных учреждений.

Эта программа также приносит пользу экономике и туристической отрасли. Большая часть субсидируемых поездок приходится на низкий сезон - обычно с октября по июнь, - а это значит, что больше людей будет занято в этом секторе в течение более длительного времени.

Туристическая программа IMSERSO способствует активному старению и пропаганде активного образа жизни, одновременно поддерживая солидарность поколений, создавая рабочие места и экономическую активность, а также способствуя межтерриториальной солидарности благодаря путешествиям между различными регионами. Представитель IMSERSO

Кто имеет право на субсидированный отдых в Испании и входят ли в него экспаты?

Хорошая новость для членов многочисленного сообщества экспатов Испании - одного из самых крупных в Европе - заключается в том, что воспользоваться путевками могут не только испанцы, но и легальные резиденты.

Подать заявку на участие в программе могут следующие лица, независимо от того, являются они уроженцами Испании или экспатами:

- пенсионеры, получающие государственную пенсию в Испании,

- люди в возрасте 55 лет и старше, получающие пенсию вдовы или вдовца,

- люди в возрасте 60 лет и старше, получающие пособие по безработице или субсидии,

- люди в возрасте 60 лет и старше, которые пользуются услугами системы социального обеспечения Испании.

Однако подача заявления не является гарантией того, что вам выделят субсидию на отдых. Правительство отдает предпочтение пожилым людям, тем, у кого меньше финансовых возможностей, инвалидам и многодетным семьям.

Приоритет - тем, кто подает заявку впервые, а также тем, кто готов путешествовать в низкий сезон (с октября по июнь).

Если вашу заявку одобрили, вы можете путешествовать как один, так и с супругом, гражданским партнером или ребенком-инвалидом, даже если они не соответствуют требованиям.

Пожилые люди на пляже в Испании Vinicius "amnx" Amano via UnSplash

Какие виды отдыха предлагает программа?

Большинство поездок проходит по территории Испании, но можно отправиться и в Португалию.

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В коротких поездках стоимостью около 115 евро отдыхающие, скорее всего, окажутся в типичном месте "мини-отдыха" во внутренних провинциях страны в среднем на четыре дня.

Отпуск стоимостью 455 евро обычно длится 10 дней и позволяет посетить прибрежные районы или острова Испании, включая Канары и Балеарские острова.

Цены могут быть еще ниже для людей с очень низкими доходами.

Как правило, в стоимость включены все транспортные расходы, проживание и питание, а также доступ к групповому страховому полису и социально-культурной программе.

В сезоне 2023-24 годов на конкурс выставлено 886 269 мест, что на 70 000 больше, чем в прошлом году.

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Количество провинций, включенных в программу, увеличилось, и теперь в ней 9 новых культурных маршрутов, 19 - новых природных и больше одноместных номеров. Их количество выросло с 2 до 10 %.

Путешественники, отправляющиеся в районы, представляющие особый культурный интерес, могут рассчитывать на маршруты, насыщенные литературными, музыкальными, театральными или гастрономическими темами.

Как подать заявку на участие в программе IMSERSO?

Участники могут забронировать путевки через официальный сайт - www.turismosocial.com - с помощью своего удостоверения личности.

Также существует возможность бронирования в туристических агентствах, уполномоченных программой IMSERSO.

100-процентной гарантии получения места нет, но бюджет сезона 2023-24 значительно больше - 300 миллионов евро, что означает, что доступ к такому отдыху смогут получить больше людей.

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Барселона Toa Heftiba via Unsplash

Может ли эта схема распространиться на остальную Европу?

В настоящее время IMSERSO наряду с Испанией предлагает поездки в Португалию, но власти надеются распространить эту схему на всю Европу.

Испанские туристические ведомства предложили остальным европейским странам рассмотреть возможность ее реализации. Государственный секретарь Испании по туризму Фернандо Вальдес ранее заявил, что если другие государства создадут подобные программы, то ими смогут воспользоваться миллионы европейских пенсионеров.

В 2022 году Вальдес посетил французский Дижон, где в ходе презентации рассказал, что пожилые люди составляют около 21 процента всего населения ЕС.

Он добавил, что в среднем они тратят на туризм около 5,6 процента своего дохода, и предположил, что эту цифру можно значительно увеличить за счет государственных субсидий по всему блоку.

А пока испанское правительство продолжает расширять свою схему. Одним из недавних дополнений стала программа гидротерапии IMSERSO, позволяющая пенсионерам посещать спа-центры по всей стране, которые зачастую непомерно дороги для людей с низкими доходами.