С деловым визитом в Болгарии? Мы подготовили для вас путеводитель по Софии.

В 2022 году мир будет более открыт для путешествий и международных поездок, и, возможно, вы окажетесь в командировке в Софии. Если вам выпадет удача приехать в болгарскую столицу, мы подобрали для вас путеводитель, чтобы вы получили самые приятные впечатления от пребывания в стране роз.

В каком районе остановиться?

В центре Софии множество исторических памятников и прекрасных улиц, утопающих в зелени. Болгарская столица – город культуры. Вы, наверняка, будете проводить свободное время, гуляя по пешеходному бульвару Витоша, или осматривая оживлённый квартал вокруг Национального дворца культуры.

Национальный Дворец Культуры - Конгресс-центр (NDK) Shutterstock - Standard license

В историческом центре можно легко найти статусный отель по доступным ценам, здесь также бьёт ключом ночная жизнь. Если вы испытываете угрызения совести, отправляясь на вечеринку, поскольку утром у вас деловая встреча, вы можете выбрать одно из прекрасных заведений, которые закрываться чуть раньше. Мы рекомендуем вам кварталы неподалеку от Оборища и района Любена Каравелова.

У этих локаций в шаговой доступности от центра города есть свои преимущества. Оборище – это идеальное место для любителей парков. В парке Заимов есть собственный театр, а в Докторском саду можно полюбоваться скульптурами. Для более богемной атмосферы отправляйтесь в квартал Любена Каравелова, который растянулся от Дворца культуры до престижного района Лозенец. Здесь вы можете открыть для себя местные арт-галереи и посидеть в живописных кафе.

Куда позвать клиента на роскошный ужин?

Все рабочие встречи и семинары завершены, почему бы не пригласить вашего торгового партнёра на первоклассный ужин? Если вы на самом деле хотите произвести впечатление – а кто из нас этого не хочет? – вам нужно знать, где расположены лучшие гастрономические рестораны столицы.

Недалеко от центра находится памятник Памятник Царю-освободителю (императору Александру II, освободившему Болгарию от османского владычества по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 гг). Царский монумент находится в квартале, где сконцентрированы все властные структуры страны, прямо напортив Национальной ассамблеи.

Памятник Царю-освободителю в сердце гастрономической Софии Canva

Прогуляйтесь по просторным бульварам, и вы увидите элитные рестораны Софии на любой вкус: от дегустационных меню обновленных версий блюд болгарской национальной кухни до произведений кулинарного искусства итальянских и французских шеф-поваров.

Желаете побаловать себя?

Если вы не думаете о деловом ужине, а хотите получше узнать местную кухню, вам нужно найти более аутентичные места. В любом типичной болгарском ресторане, например, в районе Оборище, вам предложат сначала стопку крепкой балканской ракии, а на закуску – традиционный шопский салат с огурцами, помидорами и тёртой брынзой. И только после аперитива вы приступите к дегустации классических болгарских блюд.

Стопка ракии и летний шопский салат Canva

Если вы любитель мяса, вы не можете уехать из страны, не попробовав кебабчету – болгарский ответ фрикаделькам или митболам. Колбаски из мясного фарша с приправами часто подают с картошкой-фри. Добавьте к трапезе кружку пива и вы получите идеальное вкусовое сочетание для того, чтобы расслабиться и прийти в себя после работы.

Для вегетарианцев предусмотрен гювеч. Его подают в глиняном горшочке. Это идеальная составляющая бранча. Запечённый болгарский сладкий перец, лук и сыр "запечатывают" лепешкой из теста, чтобы сохранить аромат и вкус тушеных овощей.

Это сытное и вкусное блюдо идеально подойдет, чтобы подзарядиться во время активных пеших прогулок по Софии или её окрестностям.

Чем заняться в свободное время?

У вас выходной? В Софии есть, что посмотреть, история города уходит корнями в древнюю Фракию.

Невозможно не заглянуть в Ротонду Святого Георгия – самую древнюю церковь столицы. Здание 4 века н.э. выполнено из красного кирпича. Внутри вы можете полюбоваться фресками 10 века, самая известная из которых изображает ангела. Это наследие золотого века Первого Болгарского царства.

История Софии неразрывно связана с калейдоскопом религий. Обязательно посетите Собор Святой Недели, софийскую синагогу и мечеть Баня Баши.

Ротонда Святого Георгия (IV в.) Canva

Если вы ищите интересный маршрут, чтобы насладиться панорамным видом на город, горный массив Витоша к югу Софии – это именно то, что вам нужно. Летом вы можете сходить в поход или на пикник, а зимой – прокатиться на лыжах. От станции метро Витоша к горным склонам вас доставит городской автобус.

Возможно, вы приехали в Софию по работе, но в конце вашей поездки вы поймете, что вам хочется продлить ваше пребывание в городе. Вам будет интересно узнать, что в Софии множество термальных источников и спа-центров для отдыха и релаксации.