Идеи для летнего отдыха в Болгарии

Болгария предлагает отдых на любой вкус. Если вам уже надоела зима и вы мечтаете о летнем отдыхе, вам уже сейчас следует задуматься о Болгарии.

На черноморском побережье этой страны есть все условия для идеального пляжного отдыха. Мы подготовили список самых привлекательных мест болгарского причерноморья, которые понравятся как любителям шумных вечеринок, так и желающим найти спокойное место на берегу моря.

Солнечный берег — праздник каждый день

Солнечный берег — прекрасное место для тех, кто хочет скрасить пляжный отдых коктейльными вечеринками и танцами в ночных клубах. Для такого рода отдыха Солнечный берег — одно из самых недорогих мест в Европе. В многочисленные клубы, расположенные на набережной, приезжают самые известные техно- и хаус-диджеи. Кроме того, местные песочные пляжи — одни из самых живописных в Болгарии.

Но это место славится не только дискотеками и 8-километровым пляжем. Днём можно отправиться на морскую прогулку или заняться водными видами спорта, например водными лыжами. А если вы устанете от такого активного отдыха, отсюда можно съездить в расположенный недалеко старинный город Несебыр, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.