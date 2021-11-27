Курорты и санатории Болгарии ждут гостей

После двух тяжелых пандемических лет многие люди мечтают выбраться в место, в котором бы они могли бы отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, подорванном гиподинамией и долгим сидением перед компьютером.

Болгария пока еще не приобрела общеевропейскую репутацию места санаторно-курортного отдыха, но её бальнеологические традиции насчитывают тысячелетия.

Древняя традиция

Город Хисаря, расположенный на южном склоне Балканского хребта, был заселён ещё 6000 лет назад из-за расположенных поблизости целебных источников. В римскую эпоху на лечение сюда приезжали даже императоры. В честь одного из них в конце 3 в н.э. город стал называться Диаклетианополем.

Величественные развалины, оставшиеся от того времени, до сих пор остаются главным украшением Хисари. А водолечение и бальнеотерапия по-прежнему привлекают сюда многочисленных пациентов из Болгарии и из-за рубежа. В настоящее время в городе и его окрестностях насчитываются свыше 700 источников минеральной воды.

На первый взгляд бальнеологические процедуры выглядят просто как приятный способ расслабиться, но они имеют реальный целебный эффект при лечении целого ряда болезней, от экземы до артрита.

В Хисаре используются 22 горячих источника питьевой воды. Температура воды в них варьируется в диапазоне от 41°C до 52°C. Вода приятна на вкус, и многие люди наполняют ею бутылки, чтобы употреблять её домашних условиях.

Зал аромотерапии в болгарском санатории. Canva

В городе находится много бальнеологических заведений. Некоторые из них предлагает многодневные программы процедур, призванных оказать помощь людям, страдающим от гастрита, артрита и расстройств перефирической нервной системы.

В свободное от процедур время вы можете посетить древние развалины и археологические памятники, восходящие ко временам древних фракийцев.

Лечебные грязи

Целебные свойства грязи были известны уже древним египтянам. Современные болгары тоже не чуждаются грязелечения.

Испытать на себе этот способ лечения можно в курортном городе Поморие, расположенном на берегу Чёрного моря. Лечебную грязь здесь получают со дна мелководной лагуны, которую здесь называют Поморийским озером.

Эта грязь насыщена морской солью. Считается, что при нанесении на кожу она оказывает благотворное воздействие на опорно-двигательную систему. Существует даже поверье, что она помогает при бесплодии.

Мужчина принимает грязевые ванны. Canva

Правда это или нет, но после того как вы проведёте день, обмазавшись этой грязью, ваша кожа несомненно приобретет мягкость и свежесть. После дня грязевых процедур вечер вы можете провести в барах и на дискотеках расположенного неподалёку Солнечного берега – крупнейшего черноморского курорта Болгарии.

Бальнеологический курорт

Одно из самых высококлассных санаторно-курортных мест Болгарии – город Велинград.

Он расположен на склоне Родопских гор. Вокруг него бьют 80 ключей с минеральной водой. Родниковая вода здесь делится на четыре минералогических типа, каждый из которых имеет свой лечебный эффект.

Вокруг города расположены хвойные леса. Чистый горный воздух будет полезен для ваших лёгких, тогда как теплые минеральные воды окажут омолодят ваше тело.

Главная местная достопримечательность – озеро Клептуза, возникшее на месте крупнейшего в Болгарии карстового источника. Вода здесь остаётся ледяной круглый год. Температура её не повышается, но и не опускается ниже 8°C. Это прекрасное место для прогулки на катамаране.

Ледяное озеро Клептузи в Велинграде. Canva

Поездка в Велинград не будет полной без посещения бани. На сей счёт здесь есть богатый выбор: турецкие хамамы, финские сауны и русские парные. Есть в городе и богатый выбор салонов красоты.

Бальнеологические санатории открыты в Болгарии круглый год. Приезжать сюда, чтобы поправить своё здоровье можно в любое время.