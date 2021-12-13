Рыльский монастырь — духовный центр Болгарии

Рыльский монастырь — один из главных памятников религиозного и культурного значения в Болгарии. Он построен на высоте в 1100 м в горном массиве Рила в юго-западной Болгарии. Давайте познакомимся с его историей, архитектурой и некоторыми тайнами.

Рыльский монастырь. Monica Pinna

Этот крупнейший монастырский комплекс в Болгарии был основан в Х в. Дошедшие до нас сооружения — образец архитектуры эпохи болгарского национального возрождения ХIХ в., когда монастырь был воссоздан после разрушительного пожара.

По словам монаха Макария (Чакарова), то, как построены стены и своды, сочетание цвета камня и древесины, представляет собой уникальное сочетание традиционной архитектуры с веяниями, пришедшими из Западной Европы.

Рыльский монастырь. Monica Pinna

Монастырь был основан учениками преподобного Иоанна Рыльского, который проживал в расположенной неподалёку пещере.

Сейчас здесь проживают 7 монахов, хранящих монастырскую историю и искусство. На этих великолепных росписях изображены сцены из Ветхого и Нового Заветов.

Настенная иконопись. Monica Pinna

Очень важное место в монастыре — его библиотека. Как нам рассказала директор этого книгохранилища Евгения Иванова, здесь хранятся уникальные, редкие и очень ценные книги, самые древние из которых были созданы в Х в.

Рыльский монастырь. Monica Pinna

Несмотря на то, что монастырь пользуется большой популярностью у туристов, его не покидает атмосфера безмятежности характерная для монашеской жизни.