Китай объявил о старте космической миссии "Чанъэ-6". В её рамках впервые с малоизученной стороны Луны будет собран грунт для последующих исследований.

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Китай запустил лунный зонд, который должен совершить посадку на обратной - тёмной - стороне Луны и собрать образцы грунта с её поверхности. Миссия, рассчитанная на 53 дня, проводится впервые в истории космических исследований.

Ракета-носитель с зондом "Чанъэ-6", получившим своё название в честь богини Луны в древнекитайской мифологии, стартовала в пятницу в 17:27 по восточноевропейскому времени с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. По плану, космический аппарат достигнет лунной орбиты, затем его посадочный модуль прилунится в бассейне Южный полюс - Эйткен.

Это удалённая сторона Луны, которую никогда не видно с Земли, и считается малоизученной. "Чанъэ-6" должен собрать примерно 2 килограмма грунта при помощи установки для бурения и роботизированного устройства-ковша. Образцы будут помещены в специальные контейнеры. Вместе с ними модуль вернётся на орбитальный аппарат, чтобы затем отправиться обратно на Землю. Приземление должно произойти в середине декабря в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая.

КНР проводит миссию в сотрудничестве с Францией, Италией и Европейским космическим агентством, а также Швецией, которые предоставили для "Чанъэ-6" своё оборудование. На его борту также находится небольшой пакистанский спутник.

В рамках своей амбициозной космической программы Китай планирует отправить астронавтов на Луну к 2030 году. На ближайшие четыре года запланированы три китайские миссии по исследованию Луны. Следующий запуск намечен на 2027 год.

Свой первый пилотируемый космический полёт Китай осуществил в 2003 году, став третьей страной после Советского Союза и США, которая отправила человека в космос, используя собственные ресурсы.