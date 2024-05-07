Запуск Boeing Starliner отменен

Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к Международной космической станции (МКС) отложен из-за технических проблем, отмеченных во время обратного отсчета. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.

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Два летчика-испытателя НАСА уже заняли свои места и подготовились к полёту в капсуле Boeing Starliner для путешествия на Международную космическую станцию, когда обратный отсчет был остановлен, всего за два часа до запланированного старта.

Генеральный директор United Launch Alliance Тори Бруно сказал, что клапан сброса давления кислорода на верхней ступени ракеты Atlas начал открываться и закрываться, создавая громкий шум.

По словам Бруно, срок службы клапана, возможно, превысил 200 000 циклов, а это означает, что его придется заменить, что перенесет запуск на следующую неделю. Но если инженеры смогут быстро определить, что клапан все еще работоспособен, команда запуска сможет повторить попытку уже во вторник вечером.

Первый полёт экипажа Boeing задерживался на протяжении многих лет из-за неисправности капсулы.

Бруно сказал, что аналогичная проблема с клапаном случалась в прошлые годы на нескольких других ракетах Atlas, запускающих спутники. Проблема была быстро решена путем отключения и повторного включения проблемных клапанов. Но у компании более строгие правила полетов космонавтов, запрещающие переработку клапанов, когда на борту находится экипаж.

Менеджер программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич признал, что это был трудный вызов.

"Мы делаем это шаг за шагом и собираемся запустить, когда будем готовы, и полететь, когда это будет безопасно", — сказал Стич журналистам.

Первый испытательный полет Starliner без экипажа в 2019 году не достиг космической станции, и Boeing пришлось повторить полет. Затем компания столкнулась с проблемами с парашютом и легковоспламеняющейся лентой.

Десять лет назад НАСА наняло Boeing и SpaceX для доставки астронавтов на космическую станцию и обратно после завершения программы шаттлов, заплатив частным компаниям миллиарды долларов. SpaceX занимается бизнесом орбитального такси с 2020 года.