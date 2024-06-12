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Политика ЕС. YouTube и X не справились с противодействием дезинформации перед евровыборами - доклад

Согласно отчету, YouTube является самой худшей платформой.
Согласно отчету, YouTube является самой худшей платформой. Авторское право Flickr/Creative Commons/Focal Foto
Авторское право Flickr/Creative Commons/Focal Foto
By Cynthia Kroet
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Instagram и Facebook работают лучше, утверждают специалисты по проверке фактов.

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Youtube и X часто не принимали мер по борьбе с дезинформацией перед июньскими выборами в Европейский парламент, свидетельствует анализ более 1300 сообщений на этих платформах в 26 странах ЕС.

В докладе, опубликованном во вторник Maldita.es, испанской организацией по проверке фактов, основанной в 2018 году, анализируется, как пять крупных онлайн-платформ - Facebook, Instagram, TikTok, X и Youtube - противостояли дезинформации на континенте в преддверии выборов в Европарламент.

Анализируемые сообщения были собраны организациями по проверке фактов, участвующими в проекте Elections24Check, в течение четырех месяцев перед выборами, включая 6 июня, первый день голосования в ЕС.

Согласно полученным данным, хуже всего себя показала видеохостинговая платформа YouTube. Она не предприняла никаких видимых действий в отношении 75% дезинформационного контента. В 80% случаев, когда меры всё же принимались, показывалась общая информационная панель или указывалось, что источник видео "государственное СМИ", без каких-либо иных объяснений, почему сам контент является ложным. Некоторые из этих видео имели по полмиллиона просмотров, отмечается в докладе.

Представитель YouTube сообщил Euronews, что компания придерживается "строгой политики в отношении дезинформации, которую наши команды неукоснительно соблюдают круглосуточно, в том числе в период выборов в ЕС".

"Мы также подключили избирателей по всему ЕС к авторитетным источникам новостей и информации с помощью нашей системы рекомендаций", - добавил представитель.

Платформы уже подвергались проверкам Комиссии

Социальная медиаплатформа X также не предприняла никаких видимых действий в 70% случаев, а пояснительные сообщения были видны только в 15% записей, уже отмеченных европейскими независимыми фактчекерами.

Из 20 самых вирусных развенчанных записей, на которые не было никакой реакции со стороны платформ, 18 были размещены в X и набрали более полутора миллионов просмотров каждая.

В целом платформы принимали наименьшие меры в отношении дезинфорующих записей, направленных против мигрантов (в 57% случаев не было никаких действий), за ними следует дезинформация о честности выборов (56%). На YouTube и в TikTok доля ответов на дезинформацию, направленную против мигрантов, оказалась нулевой.

В соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (DSA) крупные онлайн-платформы обязаны принимать меры по борьбе с дезинформацией, например, путем маркировки или удаления контента.

В декабре 2023 года Европейская комиссия начала расследование в рамках DSA в отношении компании X по вопросам управления рисками, модерации контента, обманчивых шаблонов, прозрачности рекламы и доступа к данным для исследователей.

Facebook и Instagram: показатели немного лучше

Согласно отчету, китайская платформа для обмена видео TikTok смогла принять видимые меры в отношении 40% публикаций, содержавших дезинформацию.

Для принадлежащей компании Мета Instagram это число составляет 70%, а для Facebook - 88%. В то время как большинство действий Facebook в отношении дезинформации представляли собой проверку фактов, после чего оригинальный контент в сети оставался, но добавлялся контекст (77%), в TikTok чаще всего такой контент удалялся (32 %).

Платформы компании Meta также являются объектом текущего расследования в рамках DSA. В апреле Комиссия заявила, что, по ее мнению, они уязвимы для российских сетей и не имеют необходимых инструментов для борьбы с обманчивой рекламой и политическим контентом на своих сервисах.

В отношении материнской компании TikTok - ByteDance - тоже ведется разбирательство. В феврале Еврокомиссия начала расследование по подозрению в нарушении правил в таких областях как защита несовершеннолетних, прозрачность рекламы, доступ исследователей к данным, а также управление рисками, связанными с вызывающим привыкание дизайном и вредным контентом.

Представитель Еврокомиссии в своем заявлении для Euronews отметил, что в соответствии с предвыборными рекомендациями для платформ в рамках европейского законодательства, а также стресс-тестов с крупными соцсетями, все компании оказались "очень хорошо подготовлены" и во время голосования с 6 по 9 июня "никаких серьезных инцидентов не произошло".

В публикацию были добавлены комментарии представителей Еврокомиссии и YouTube.

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