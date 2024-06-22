Наводнения в Альпах: Церматт отрезало от "большой земли"

By euronews

Проливные дожди и сильное таяние снегов привели к масштабным наводнениям в ряде районов швейцарских и французских Альп.

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С пятницы полностью отрезанным от мира остается знаменитый швейцарский курорт Церматт, где из берегов вышла протекающая через городок река Виспа. Еще более осложнил ситуацию оползень, перекрывший единственную дорогу между Церматтом и Тешем.

Сообщается также о сильном подъеме воды в протекающей по Швейцарии реке Роне. Власти кантонов Вале и Во выпустили постановление, запрещающее приближаться к берегам этой реки и ее притоков до утра понедельника. Уровень погодной опасности был поднят до четвертого, предпоследнего уровня.

Во Франции особенно сильно от наводнений пострадала деревня Ла Берар в департаменте Изер. Сильный подъем воды разрушил единственный мост, ведущий в этот населенный пункт, а также повредил многие дома. Все 97 жителей деревни были эвакуированы на вертолетах.

В пятницу также сообщалось об эвакуации сотен человек из кэмпингов и населенных пунктов во французском департаменте Верхние Альпы. Вечером в пятницу власти департамента в специальном коммюнике отметили, что жертв и пострадавших в результате наводнений нет.