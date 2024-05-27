Словакия как мишень для фейка: ЕС учится на ее ошибках

Euronews побывал в Братиславе, чтобы понять масштабы дезинформационных кампаний в стране на примере опыта и мнений журналистов, исследователей, фактчекеров, находящихся на передовой борьбы с ложными нарративами.

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В течение нескольких часов после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая 2024 года в сети стали появляться фальшивые новости и теории заговора. Некоторые пытались связать предполагаемого убийцу, 71-летнего Юрая Цинтулу, с главной оппозиционной партией страны...Подобный фейк неудивителен. В апреле Euronews побывал в Братиславе, чтобы оценить масштаб проводимых здесь на протяжении многих лет кампаний по дезинформации - в том числе и со стороны России.

Действительно, приток фейка в регион резко вырос после 2014-ого - года аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины. В основном подобные информкампании - дело рук российских агентов как внутри Словакии, так и за ее пределами, с целью повлиять на общественное мнение.

Пандемия, вторжение в Украину в 2022 году еще больше усугубили их размах. Сегодня в Словакии существуют тысячи СМИ, страниц в "Фейсбуке" и Teлеграм-каналов, транслирующих пропаганду Москвы или просто распространяющих ложь.

"Речь идет не столько о том, чтобы заставить людей поверить в определенную историю, - отмечает Вероника Франковска, словацкий специалист по проверке фактов, - сколько о том, чтобы подорвать их доверие ко всему, что они читают и видят вокруг". По ее мнению, опасность фейка - еще и в формировании токсичного эмоционального поля в обществе.

В канун европейских выборов в июне опыт Словакии служит предупреждением соседям по ЕС. "Перед выборами мы наблюдаем несколько важных тенденций в дезинформационном поле, - говорит Джованни Загни, возглавляющий целевую группу по европейским выборам в Европейской обсерватории цифровых медиа (Edmo). - Одна связана с избирательным процессом: мол, честных выборов вообще быть не может! Затем идут вопрос климата и тема иммиграции".

По мнению экспертов, понимание тенденций в сфере фейк-новостей, информирование общественности об экосистеме СМИ имеет решающее значение для предотвращения захвата политического дискурса ложными нарративами. Особенно сейчас, когда искусственный интеллект и соцсети все активнее определяют нашу повседневную повестку.