Выборы в Европарламент: не допустить иностранного вмешательства

By Euronews

Спецслужбы стран Европейского союза оказывают противодействие недружественным государствам, которые пытаются оказывать влияние на выборы в Европарламент.

РЕКЛАМА

В преддверии европейских выборов спецслужбы Евросоюза внимательно следят за попытками недружественных стран манипулировать общественным мнением и в случае необходимости принимают меры.

По данным Брюсселя, "информационных спецопераций" перед голосованием стало больше.

"Мы ищем аномалии, как их называют, то есть внезапное увеличение количества сообщений, ретвитов или лайков на определенную тему, или массовое появление новых активных пользователей", - рассказал Euronews аналитик Службы общей разведки и безопасности (SGRS) Том*.

В апреле в Бельгии прошла встреча европейских правых и ультраправых консерваторов. Служба внешней разведки внимательно изучила сообщения и комментарии в одной из соцсетей. Итоги наблюдения представлены на графике.

"Серая зона, которая занимает большую часть экрана, она относится к дискуссииям, связанным с политической конференцией, которая состоялась в середине апреля в Брюсселе. Цветные зоны - это те, за кем мы наблюдаем ежедневно по той простой причине, что они - часть пророссийского движения. Кажется очевидным, что вмешательство в политическую дискуссию, которое происходит в Бельгии, вероятно, направлено на создание хаоса или усиления поляризации вокруг этой конференции", - отметил представитель SGRS.

Пятого июня в Польше начала работу Комиссия по расследованию российского влияния. Польские власти сообщают, что в стране зафиксирована беспрецедентная активность спецслужб России и Беларуси.

* имя изменено