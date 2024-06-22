США окажут Израилю полную поддержку в случае полномасштабной войны с "Хезболлах"

By euronews

США заверили Израиль, что окажут еврейскому государству полную поддержку в случае начала полномасштабной войны с "Хезболлах". Представитель ЦАХАЛ заявил, что "нет никаких признаков" того, что удар по офису МККК в Газе был нанесен израильскими военными. Гражданин Израиля убит на Западном берегу.

РЕКЛАМА

США заверили Израиль, что окажут еврейскому государству полную поддержку в случае начала полномасштабной войны с движением "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Уточняется, что это обещание было сделано во время встреч в Вашингтоне между советником по национальной безопасности Цачи Ханегби, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

На этой неделе в ЦАХАЛ одобрили планы возможных наступательных действий в Ливане, а глава МИД Исраэль Кац заявил, что израильские власти близки к решению "изменить правила игры против Ливана и "Хезболлах".

В ответ на это глава "Хезболлах" Хасан Насралла заявил о готовности атаковать любую часть территории Израиля в случае полномасштабного конфликта и пригрозил войной Кипру, предоставляющему израильским военным порты и аэродромы для учений.

Тем временем, в Международном комитете Красного Креста заявили об обстреле его офиса в палаточном городке аль-Маваси на юге сектора Газа, в результате чего погибли более 20 человек, 45 получили ранения.

"Стрельба в такой опасной близости от гуманитарных структур ставит под угрозу жизни мирных жителей и гуманитарных работников", - говорится в заявлении организации.

В МККК не уточняется, кто именно нанес удар, однако в Минздраве ХАМАС возложили ответственность за обстрел на Израиль.

Представитель ЦАХАЛ в ответ на это заявил, что "нет никаких признаков" того, что удар был нанесен израильскими военными.

"Первоначальное расследование показало, что нет никаких признаков того, что ЦАХАЛ нанес удар по гуманитарному району в аль-Маваси. Расследование инцидента продолжается", - цитирует AFP слова представителя ЦАХАЛ.

Тем временем в городе Калькилья на Западном Берегу реки Иордан был тяжело ранен и после скончался в больнице гражданин Израиля. Позже в соцсетях появились видео, как автомобиль, в котором он находился, был подожжен.

Сообщается, что инцидент расследуют ЦАХАЛ и израильская полиция. Отмечается, что он произошел на следующий день после того, как полиция сообщила о ликвидации в ходе рейда на Калькилью двух боевиков террористической группировки "Исламский джихад".