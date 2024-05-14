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OpenAI представляет новую модель ИИ ChatGPT-4o с голосовым помощником

Логотип OpenAI на мобильном телефоне перед экраном компьютера со случайными двоичными данными, четверг, 9 марта 2023 года, в Бостоне.
Логотип OpenAI на мобильном телефоне перед экраном компьютера со случайными двоичными данными, четверг, 9 марта 2023 года, в Бостоне. Авторское право Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP.
Авторское право Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP.
By Pascale Davies
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

OpenAI предлагает новую модель ChatGPT с обновленным голосовым помощником; пользователи впервые получат доступ к пользовательским чат-ботам.

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OpenAI выпускает новую модель, которая обеспечит одинаковый сервис для всех пользователей, включая тех, кто пользуется бесплатной версией ChatGPT, а также впечатляющий голосовой интерфейс, который может соперничать с Alexa от Amazon.

В рамках так называемого "весеннего обновления" OpenAI продемонстрировал новую модель ChatGPT-4o на своем первом массовом публичном мероприятии в понедельник.

Главный технический директор OpenAI Мира Мурати рассказала аудитории, что ChatGPT-4o намного быстрее, чем более ранняя модель ChatGPT-4, и что она улучшает работу с текстом, видео и аудио.

"Это огромный шаг вперед, когда речь идет о простоте использования", - сказала Мурати, продемонстрировав, как она может мгновенно перевести свою речь с итальянского.

Что еще умеет ChatGPT-4o?

На долгожданном мероприятии также был представлен голосовой режим, который может считывать движения тела - например, тяжелое дыхание пользователя - и генерировать голос в различных эмоциональных стилях - например, голос робота или певца.

Он также отвечает на комментарии, как это сделал бы человек  -   например, когда его похвалили за то, что он "полезный и удивительный", он ответил: "О, прекрати, ты заставляешь меня краснеть".

"Разговор с компьютером никогда не казался мне естественным, а теперь это так. По мере того как мы добавляем (по желанию) персонализацию, доступ к вашей информации, возможность совершать действия от вашего имени и многое другое, я вижу захватывающее будущее, в котором мы сможем использовать компьютеры для гораздо большего, чем когда-либо прежде", - заявил в своем блоге генеральный директор и соучредитель OpenAI Сэм Альтман.

По словам компании, в отличие от предыдущих версий, пользователи могут прерывать модель, и она может отвечать в режиме реального времени, сокращая 2-3-секундную задержку.

ChatGPT также теперь способен распознавать эмоции, глядя на лицо через камеру. Во время демонстрации они показали улыбающееся лицо, и ИИ спросил: "Хотите поделиться причиной ваших хороших предчувствий?".

ChatGPT также запускает приложение для настольных компьютеров с возможностями голосового общения и зрения.

Доступно для всех и быстрее

Еще одно важное обновление - модель переходит на интерфейс программирования приложений искусственного интеллекта (API), что означает, что разработчики могут начать создавать свои модели на 50%  дешевле и в 2 раза быстрее.

ChatGPT-4o также доступен на 50 языках, что охватывает 97% населения планеты.

Защита данных и этика?

OpenAI не сообщила на мероприятии, будет ли она защищать данные пользователей. В предыдущих версиях ChatGPT мог использовать ваши разговоры для обучения, если вы не откажетесь от этого.

Генеративный ИИ оказался в центре внимания из-за предвзятости и галлюцинаций ИИ (неправильных и вводящих в заблуждение ответов). Компания не сообщила, будет ли она улучшать это в новой модели и как именно.

В настоящее время OpenAI использует метод под названием "обучение с поддержкой на основе человеческой обратной связи" (RLHF), когда люди проверяют предвзятость в ответах чатбота.

Когда она будет доступна?

По словам OpenAI, ChatGPT-4o будет доступен пользователям ChatGPT в ближайшие несколько недель.

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