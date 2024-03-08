Гендерный разрыв в оплате труда - это нечто большее, чем равная оплата за равный труд. Женщины в Европе сталкиваются с серьезным неравенством в доступе к работе, продвижении по службе и вознаграждении.

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Гендерный разрыв в оплате труда все еще очень заметен в Европе. Несколько показателей свидетельствуют о неравенстве между женщинами и мужчинами во многих сферах, но экономическая жизнь - одна из ключевых областей, которая больше всего затрагивает женщин.

Несмотря на некоторые улучшения в Европе, женщины по-прежнему страдают от гендерного разрыва, когда речь идет о заработной плате, участии в рабочей силе, занятости и иерархическом положении на рабочем месте.

В Международный женский день (8 марта), который ежегодно отмечается Организацией Объединенных Наций с целью привлечения внимания к гендерным проблемам, Euronews Next анализирует данные по основным показателям, чтобы составить более полное представление о существующем гендерном разрыве.

Насколько меньше зарабатывают женщины, чем мужчины?

Гендерное неравенство в оплате труда все чаще обсуждается в последние годы.

Нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда - это важный показатель, показывающий разницу между средним валовым почасовым заработком мужчин и женщин, выраженную в процентах от среднего валового почасового заработка мужчин.

Он не учитывает образование, возраст, количество отработанных часов или тип работы.

В основном этот показатель показывает, насколько меньше зарабатывают женщины, чем мужчины. В 2022 году гендерный разрыв в ЕС составлял 12,7%. Другими словами, женщины в среднем зарабатывали на 12,7 % меньше в час, чем мужчины.

Это означает, что в среднем женщины зарабатывают 87,3 евро на каждые 100 евро, заработанные мужчинами. Короче говоря, чтобы компенсировать разницу, женщинам пришлось бы работать дополнительно 1,5 месяца.

Гендерный разрыв в оплате труда (2022)

** (Насколько меньше мужчин зарабатывают женщины?)**

Гендерный разрыв в оплате труда значительно варьируется в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В 2022 году в ряде стран он превышал 17%.

Самый высокий гендерный разрыв в оплате труда был зафиксирован в Эстонии - 21,3%, за ней следовали Австрия (18,4%), Швейцария и Чехия (обе - 17,9%).

Люксембург (-0,7%) был единственной страной с отрицательным показателем, то есть женщины зарабатывали немного больше, чем мужчины.

Доход мужчин/женщин (2022)

Помимо Люксембурга, самый низкий разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами был зафиксирован в Италии, Румынии и Бельгии - менее 5%.

Среди "большой четверки" ЕС Германия (17,7 %) и Франция (13,9 %) имеют более высокий разрыв, чем в среднем по ЕС.

Сокращается ли гендерный разрыв в оплате труда в Европе?

Одной из целей Европейской комиссии является сокращение гендерного разрыва в оплате труда в странах блока. Есть ли какие-либо улучшения в этом направлении? Прогресс есть, но он медленный.

Изменения в гендерном разрыве оплаты труда (2012-2022)

В период с 2012 по 2022 годы гендерный разрыв в оплате труда в ЕС сократился на 3,7 процентных пункта (п.п.) - с 16,4 до 12,7%.

Разрыв в оплате труда увеличился в шести странах

В шести странах, а именно в Словении, Латвии, Польше, Мальте, Швейцарии и Литве, гендерный разрыв в оплате труда увеличился в диапазоне от 0,1 п. п. до 3,7 п. п.

Значительное улучшение в Испании, Эстонии и Исландии

Наибольшее улучшение гендерного разрыва в оплате труда зафиксировано в Испании: за этот период он сократился на 10 п.п., за ней следуют Эстония (8,6 п.п.), Исландия (8,4 п.п.) и Люксембург (7,6 п.п.).

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Германия и Великобритания также зафиксировали значительное падение - на 5 и 4,7 п. п. соответственно.

Является ли гендерный разрыв в оплате труда более значительным в частном секторе?

Да, это так.

В 2022 году гендерный разрыв в оплате труда в частном секторе был выше, чем в государственном, в 21 из 24 европейских стран.

По данным агентства данных ЕС Eurostat, это может быть связано с тем, что оплата труда в государственном секторе в основном определяется прозрачными тарифными сетками, которые в равной степени применяются к мужчинам и женщинам в ЕС.

Разрыв в оплате труда в государственном секторе был выше только в Португалии, Словении и Финляндии.

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На Кипре зафиксирован отрицательный разрыв (-0,2%) в оплате труда в государственном секторе, что свидетельствует о том, что женщины получают больше, чем мужчины.

Гендерный разрыв в оплате труда в зависимости от экономического контроля (2022)

На Кипре также зафиксирована самая высокая разница между государственным и частным секторами - 19,7 п. п.

В пяти странах эта разница превышала 10 п. п., что говорит о сильном гендерном неравенстве в оплате труда во многих странах.

Женщины зарабатывают на 12,7 % меньше мужчин в частном секторе Германии

Самый высокий гендерный разрыв в оплате труда в частном секторе зафиксирован в Чехии - 20,5 %, за ней следует Германия (19,9 %). Это говорит о том, что в частном секторе Германии женщины в среднем зарабатывают 80 евро на каждые 100 евро, заработанные мужчинами.

Почему женщины зарабатывают меньше?

Причины гендерного разрыва в оплате труда не так просты. Это больше, чем вопрос равной оплаты за равный труд.

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"Он охватывает большое количество неравенств, с которыми сталкиваются женщины в доступе к работе, продвижении по службе и вознаграждении", - подчеркивает Европейская комиссия.

По мнению Комиссии, основными причинами являются:

Отраслевая сегрегация: Около 24% гендерного разрыва в оплате труда связано с перепредставленностью женщин в относительно низкооплачиваемых секторах, таких как уход, здравоохранение и образование.

В 2022 году 28% женщин в ЕС работали неполный рабочий день по сравнению с 8% мужчин.

Дискриминация в оплате труда: Женщины зарабатывают меньше мужчин за равную работу или работу равной ценности в некоторых случаях.

Женщины зарабатывают меньше мужчин за равную работу или работу равной ценности в некоторых случаях. Неравная доля неоплачиваемой работы: Женщины имеют больше рабочих часов в неделю, чем мужчины, но они тратят больше часов на неоплачиваемую работу, что также может повлиять на их выбор профессии. Они гораздо чаще прекращают работать, чтобы ухаживать за детьми и родственниками. Именно по этой причине ЕС поощряет равное распределение родительских отпусков.

Женщины имеют больше рабочих часов в неделю, чем мужчины, но они тратят больше часов на неоплачиваемую работу, что также может повлиять на их выбор профессии. Они гораздо чаще прекращают работать, чтобы ухаживать за детьми и родственниками. Именно по этой причине ЕС поощряет равное распределение родительских отпусков. Стеклянный потолок: Положение в иерархии, безусловно, влияет на уровень оплаты труда. Например, профессия с наибольшей разницей в почасовом заработке в ЕС - это менеджеры: заработок женщин на 23% ниже, чем у мужчин.

Помимо того, что мужчины получают более высокую зарплату, чем женщины, они обычно занимают более высокие должности, чем женщины. В 2021 году женщины составляли лишь 35% менеджеров в ЕС.

Женщины и мужчины в менеджменте (2021)

Как видно из диаграммы, доля женщин на этой должности не превышала 50% ни в одной стране ЕС. Наибольшая доля приходится на Латвию (46%), Польшу и Швецию (обе - 43%), а наименьшая - на Кипр (21%), Люксембург (22%) и Нидерланды (26%).

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Женщины более образованны, но менее трудоустроены

Для понимания гендерного разрыва в оплате труда необходимо учитывать множество факторов.

В 2022 году доля женщин с высшим образованием (37,1%), которое включает университеты, колледжи и технические учебные заведения, в ЕС была явно выше, чем доля мужчин (31,4%).

Доля женщин с высшим образованием была выше соответствующей доли мужчин почти во всех странах ЕС, за исключением Германии и Австрии.

Уровень занятости по полу и уровню образования в ЕС (2022)

Однако уровень занятости женщин (83,6%) в ЕС был ниже, чем у мужчин (88,9%). Эти цифры явно свидетельствуют о том, что женщины менее трудоустроены, хотя и более образованны.

Во всех странах ЕС больше заняты мужчины

В 2023 году уровень занятости мужчин в возрасте 15-64 лет в ЕС составит 74,7%, что на 9,8 процентных пункта выше, чем у женщин (64,9%).

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Уровень занятости мужчин был выше уровня занятости женщин во всех странах ЕС, варьируясь от 0,3 п. п. в Литве до 19,1 п. п. в Греции.

Турция, страна-кандидат, была исключением - 34,6 п. п.

Уровень занятости мужчин/женщин (2022)

Улучшение показателей участия в рабочей силе, но разрыв по-прежнему велик

Уровень участия женщин в рабочей силе также был ниже, чем у мужчин, во всех странах ЕС. По данным ОЭСР, в 2022 году эта разница составляла 9,9 п. п. в ЕС.

В 2002 году этот показатель составлял 16,6 п. п.

Хотя почти во всех странах, кроме Румынии, за последние два десятилетия произошли улучшения, сократившие этот разрыв, гендерный разрыв в уровне участия в рабочей силе по-прежнему превышает 10 п. п. в восьми странах ЕС, включая Румынию, Италию и Грецию.

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Гендерный разрыв в рабочей силе

Испания, Мальта и Люксембург добились значительных успехов в сокращении гендерного разрыва в участии в рабочей силе за последние два десятилетия.