Пестициды снижают качество спермы - исследование

За последние 50 лет количество сперматозоидов в мире сократилось вдвое. Во многом это связано с пестицидами, содержащимися в пищевых продуктах

РЕКЛАМА

Группа ученых из Колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджа Мейсона и Северо-Восточного университета США опубликовала результаты исследования, указывающие на то, что воздействие пестицидов приводит к снижению количества сперматозоидов.

"Понимание того, как инсектициды влияют на концентрацию сперматозоидов в организме человека, крайне важно, учитывая их повсеместное распространение в окружающей среде и документально подтвержденную опасность для репродуктивной функции, - говорит Лорен Эллис, докторант Северо-Восточного университета. - Инсектициды представляют опасность для здоровья населения и всех мужчин, которые подвергаются воздействию этих веществ в основном через потребление загрязненной пищи и воды".

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Environmental Health Perspectives", включало систематический обзор 25 исследований по данной тематике, проведенных за 50 лет.

В частности, изучалось влияние воздействия двух широко используемых классов инсектицидов - органофосфатов и N-метилкарбаматов. При этом исследователи обнаружили устойчивую ассоциацию со снижением концентрации сперматозоидов во всех исследованиях.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, фосфорорганические пестициды (ФОП) являются одним из наиболее распространенных классов химических веществ, используемых для борьбы с насекомыми на овощах, благодаря их высокой эффективности и широкому спектру действия.

Остатки ФОП могут быть обнаружены в таких распространенных продуктах питания, как салат-латук и капуста.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, N-метилкарбаматы одинаково широко распространены на различных полевых, плодовых и овощных культурах.

Концентрация сперматозоидов, или плотность сперматозоидов, означает количество сперматозоидов на миллилитр спермы и оказывает важное влияние на фертильность.

Количество сперматозоидов - это общее число сперматозоидов в образце или эякуляте, которое может быть рассчитано путем умножения концентрации сперматозоидов на объем спермы.

Однако концентрация сперматозоидов "является важным показателем качества спермы для сравнения мужчин в разных исследованиях, поскольку она корректирует вариабельность объема спермы", - уточнила Мелисса Джей Перри, декан Колледжа общественного здравоохранения при Университете Джорджа Мейсона.

"Существует множество доказательств в пользу снижения воздействия инсектицидов, особенно среди мужчин, которые собираются планировать свою семью и стать отцами", - добавила Перри в отдельном видеоролике, представляющем полученные результаты.

Она также указала, что исследователи были "удивлены" полученными результатами, и призвала политиков признать воздействие инсектицидов как проблему общественного здравоохранения.

За последние 50 лет количество сперматозоидов во всем мире сократилось вдвое.

Исследование Хагая Левина из Школы общественного здравоохранения Хадасса Браун при Еврейском университете Иерусалима, опубликованное в прошлом году, также показало, что с начала века эта тенденция ускоряется.