Секс в космосе: как скоро от него родятся дети?

By Euronews и AFP

Компания SpaceBorn намерена осуществить первое зачатие и рождение ребенка в космосе

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Нужен ли человечеству план "Б"?

Так это или нет, но на всякий случай один голландский предприниматель решил изучить возможность размножения в космосе.

Эгберт Эдельбрук возглавляет новаторскую компанию SpaceBorn United, которая занимается вопросами репродукции и возможного рождения детей в условиях частичной гравитации Марса.

Этот процесс сопряжен с огромными трудностями.

Хотя перспектива первых сексуальных контактов в космосе может показаться утопичной, амбициозный голландец уверен, что еще при жизни он станет свидетелем зачатия и рождения человека в космосе.

"Если вы хотите иметь человеческие колонии за пределами Земли, и если вы действительно хотите, чтобы они были независимыми, вам также необходимо решить проблему размножения, - сказал Эдельбрук. - Поэтому человечество должно "стать многопланетным видом".

Столкнувшись с колоссальными проблемами, связанными с возможными сексуальными контактами в космосе, главным препятствием которых является отсутствие гравитации, SpaceBorn United в первую очередь ставит перед собой задачу добиться зачатия эмбриона в космосе.

По этическим соображениям компания сначала работает над воспроизводством мышей. И рассматривает возможность отправки человеческих сперматозоидов и яйцеклеток далеко от Земли. Для этого был разработан диск, на котором происходит смешивание клеток.

"Это как космическая станция для ваших клеток", - говорит Акил Шамсул, генеральный директор британской компании Frontier Space Technologies, участвующей в проекте.

Этические проблемы

Эмбрион будет подвергнут криогенной заморозке, чтобы остановить его развитие и обеспечить безопасное возвращение в сложных условиях, включая вибрации и гравитационные силы.

Запуск проекта с клетками мыши планируется на конец следующего года, а первый запуск с целью получения человеческого эмбриона, по словам Эдельброка, займет "пять-шесть лет".

Однако это лишь небольшой шаг, и необходим гигантский скачок на этическом уровне, прежде чем такой эмбрион будет имплантирован женщине, что приведет к рождению первого ребенка, зачатого в космосе.

"Это деликатная тема. В конечном итоге вы подвергаете уязвимые человеческие клетки, человеческие эмбрионы, опасностям космоса, для которых они не были предназначены", - сказал Эдельбрук.

Деликатность этих вопросов - одна из причин, по которой исследования в области космической репродукции обычно поручаются частным компаниям, а не NASA, пояснил он.

Эдельбрук, считающий, что его компания - единственная, которая стремится к созданию человеческого эмбриона в космосе, надеется, что когда-нибудь удастся прийти к естественным родам в космосе, но признает, что путь к этому "долгий".

Жидкости в организме, которые на Земле тянутся вниз, в условиях низкой гравитации будут тянуться вверх, что создает ряд проблем.

В то время как организм взрослого человека может выдержать некоторые различия, растущий плод "более уязвим". "Поэтому сначала необходимо создать идеальные условия", - говорит Эдельбрук.

"Дико амбициозно"

Необходимо учитывать и развитие космического туризма: новый вид путешественников/путешественниц может захотеть стать первым, кто забеременеет в космосе, говорит предприниматель, который ведет разъяснительную работу о рисках в этой области.

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По его словам, исследования Spaceborn, воспроизводящие процесс экстракорпорального оплодотворения в космосе, также помогают людям зачать ребенка на Земле.

Вначале он надеялся, что через несколько лет в космосе можно будет зачать ребенка, но масштабы проблем заставили его умерить свои амбиции.

"Мы перешли от диких амбиций к просто очень амбициозным целям", - сказал он.

Однако 48-летний специалист по-прежнему убежден, что ребенок родится в космосе еще при его жизни: "Я рассчитываю дожить по меньшей мере до 100 лет. Так что нам должно хватить десятилетий для достижения этой цели".