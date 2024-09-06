Завод Audi в Брюсселе могут закрыть

В компании Audi подтвердили, что после 2025 года на площадке в Брюсселе больше не будут собирать автомобили. Сотрудники завода протестуют.

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Сотрудники завода Audi Forest, расположенного в Брюсселе, крайне обеспокоены своим будущим. В концерне Volkswagen, куда входит автомобилестроительная компания Audi подтвердили, что после 2025 года на площадке в Брюсселе не планируется производство флагманской модели полностью электрического кроссовера Q8 e-tron.

Все это, считают профсоюзы, означают только одно - завод закроют. Потенциально под сокращение могут попасть свше трех тысяч человек. Такая же участь ожидает субподрядчиков. В минувшую среду в знак протеста работники завода не вышли на работу. Люди разочарованы. Хоакин работает здесь с 2006 года.

Хоакин Мальпика, субподрядчик Audi: "Что мы чувствуем? Я зол на все, что происходит, зол из-за решения закрыть завод. Если бы только были альтернативы сохранить его, но мы в это не верим. Мы в это не верим".

Руководство заявляет, что закрытие завода не стоит на повестке дня и, что изучаются другие возможности.

Питер Д`Хоор, официальный представитель Audi's Forest plant: "Есть еще несколько вариантов, несколько приемлемых решений. Например, суть одного из них заключается в том, что мы могли бы взять определенные проекты, которые могут быть осуществлены здесь, на нашей площадке. Например, мы могли бы рассмотреть возможность производства деталей для других заводов. Мы также ведем переговоры с потенциальными инвесторами, с которыми мы встретимся, когда все прояснится. Но пока я ничего конкретного я сказать не могу".

Volkswagen - ведущая автомобильная группа Европы. На этой неделе концерн объявил о плане сокращения расходов. Впервые а свою почти 90-летнюю историю компания планирует закрыть два завода в Германии и уволить людей, чтобы выдержать конкуренцию в сложных экономических реалиях.

Паскаль Дебрюлль, представитель профсоюза: "Мы переносим будущий Q8 в Мексику, потому что потенциал продаж в Мексике и США гораздо выше. Рабочая сила, вероятно, дешевле. У них нет таких налогов на импорт, как в Соединенных Штатах. Так что мы явно переносим производство, потому что 50% предполагаемых будущих продаж приходится на Америку".

На понедельник 16-е сентября в Брюсселе запланирована крупная демонстрация протеста рабочих Audi. К акции намерены присоединиться делегаты немецких профсоюзов концерна Volkswagen.