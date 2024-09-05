Хищные птицы защищают Помпеи от помёта

By Euronews

В музее подчёркивают, что решают проблему экологически приемлемым способом

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Хищные птицы защищают историческое наследие от голубей. В Помпеях и Геркулануме работает десяток соколов и ястребов.

Голуби совершенно бесконтрольно размножились в зоне раскопок во время коронавирусного локдауна, когда им не мешали ни сотрудники музея, ни многочисленные туристы. Кроме голубей, слишком много стало также сорок и ворон.

Едкий птичий помёт повреждает камни и ценнейшие фрески, пережившие извержение Везувия, многочисленные землетрясения и воздействие осадков.

Руководство музея заявляет, что нашло экологически приемлемое решение ситуации.

Паоло Мигетто, архитектор:

«Один компонент — археологический, минеральный: кирпичи, камни, вся материальная часть, вся эта архитектура, которая пережила землетрясения, извержения и так далее. Но есть и природный компонент — зелень, растения, животные, да и мы сами — это всё тоже компоненты исторического наследия».

Обычно численность помпейских голубей регулируют другие охотники Andrew Medichini/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Лука Паламара, Euronews:

«Раскопки в Помпеях ассоциируются с археологией, искусством, историей. Но в тоже время это ещё и настоящий природный парк, где поддержание баланса видов животных и растений не менее важно, чем сохранение руин древнего города».

Эту технологию опробовали в соседнем Геркулануме ещё несколько лет назад: он особенно страдал от голубей, ведь раскопки расположены посреди современного города, с его отходами и свалками, а хорошо сохранившиеся древние руины давали птицам отличное укрытие.

Древние здания дают отличные укрытия для голубиных гнёзд Andrew Medichini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Паола Бариле, сокольница:

«Голуби размножаются и распространяются в геометрической прогрессии, занимая все занимая все доступные им ниши — именно это мы и видим каждый вечер во время обходов».

Уже два года сокольники выходят на такую охоту каждые пару дней, осматривая каждый дом и любые подозрительные места, где могут гнездиться или прятаться голуби.

Они подчёркивают, что задача их питомцев — не уничтожить, а прогнать, отпугнуть голубей, сделать так, чтобы их осталось ровно столько, сколько нужно для баланса.