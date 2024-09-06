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YouTube перестанет рекомендовать подросткам видео о фитнесе и весе

YouTube перестанет рекомендовать подросткам видео о фитнесе
YouTube перестанет рекомендовать подросткам видео о фитнесе Авторское право Emilio Morenatti/AP Photo
Авторское право Emilio Morenatti/AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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YouTube перестанет рекомендовать европейским подросткам видео о фитнесе и весе. Как заявила платформа, подобный контент может негативно повлиять на самооценку.

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Видеохостинг YouTube больше не будет рекомендовать несовершеннолетним пользователям из Европы ряд роликов о здоровье и фитнесе, в частности те, которые "идеализируют" определенные типы тел.

Система YouTube предлагает зрителям контент, похожий на тот, который они смотрели ранее, и новое правило, чтобы избавить пользователей-подростков от навязчивых рекомендаций.

В прошлом году подобные ограничения были введены в США, а теперь расширены на Европу, согласно рекомендациям своего консультативного комитета по делам молодежи и семьи.

Новые правила — попытка предотвратить формирование у подростков "негативных убеждений о себе", — говорится в заявлении доктора Гарта Грэма, возглавляющего YouTube Health, и директора по управлению продуктами YouTube Youth Джеймса Бесера.

Какие видеоролики YouTube не будет предлагать подросткам?

YouTube сообщил, что будет ограничивать повторные рекомендации видео, которые:

  • идеализируют определенные уровни физической подготовки или весовые группы;
  • сравнивают и идеализируют определенные физические данные;
  • демонстрируют запугивание или драку.

По словам Грэма и Бесера, такой контент "может быть безобидным в виде отдельного видео, но может стать проблемой для некоторых подростков, если смотреть его многократно".

Как социальные сети влияют на образ тела?

Социальные сети могут привести к неверному ощущению тела, расстройствам пищевого поведения и проблемам с психическим здоровьем, говорится в масштабном обзоре 50 исследований из 17 стран, опубликованном в прошлом году.

Это происходит потому, что люди склонны сравнивать себя с теми, кого они видят в интернете, воспринимать худых или стройных людей как идеальных и заниматься самообъективацией.

Но это не значит, что все страдают от этого одинаково. Женщины и девушки, люди с избыточным весом и те, кто ранее сталкивался с подобными проблемами, как правило, больше всего страдают от социальных сетей, в то время как люди, которые принимают свое тело и имеют высокую грамотность в социальных сетях, страдают меньше — такую динамику исследователи называют "самовоспроизводящимся циклом риска".

Между тем, исследование 2021 года показало, что фитнес-ютуберы, которых окрестили сообществом Fitspiration, пропагандируют нездоровое поведение, а зрители подкрепляют эти действия в комментариях.

Какие еще шаги предпринял YouTube?

YouTube уже ограничивает доступ подростков к некоторым материалам, связанным с расстройствами пищевого поведения и физическими драками.

Согласно новой политике, YouTube также может перенаправлять людей на горячие линии для кризисных ситуаций, когда они ищут материалы, связанные с самоубийством, нанесением вреда себе и расстройствами пищевого поведения.

Компания также сообщила, что при разработке обновления она сотрудничала с организациями в Германии и Франции.

Что предпринимают регулирующие органы для решения этой проблемы?

YouTube и другие социальные сети часто критикуют за их влияние на психическое здоровье и благополучие молодых людей, и некоторые правительства обещают принять меры.

Например, в Великобритании регулятор связи Ofcom в мае приказал технологическим компаниям принять меры, чтобы их алгоритмы не "рекомендовали детям вредный контент", в том числе материалы о самоповреждении и расстройствах пищевого поведения.

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Закон Европейского союза о цифровых услугах, принятый в 2022 году, также призывает технологических гигантов ограничить доступ детей к контенту, который может нанести вред их "здоровью и физическому, умственному и нравственному развитию".

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