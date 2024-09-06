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Зеленский об операции в Курской области: "Мы с Путиным поменялись ролями"

Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины
Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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В Германии проходит заседание Контактной группы в формате "Рамштайн". Главные вопросы: увеличение поставок Киеву средств ПВО и артиллерии от западных союзников и наращивание темпов военного производства Украины.

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Дать ВСУ больше оружия и разрешить им бить по дальним целям в России призвал президент Украины своих союзников. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Она проходит на авиабазе немецких вооружённых сил "Рамштайн" с участием представителей военных ведомств более чем 50 стран.

"Нам необходимо иметь этот дальнобойный потенциал не только на разделённой территории Украины, но и на российской территории, чтобы мотивировать Россию на поиски мира, — сказал Зеленский, обращаясь к присутствующим, продолжив: Нужно заставить российские города и даже российских солдат задуматься над выбором того, что им нужно: мир или Путин".

Также Зеленский подчеркнул, что Украина хочет “положить конец этой войне”.“Мы хотим спасти наших людей. Прежде всего, нашу страну”, - заключил президент.

Потери армии РФ под Курском

После он упомянул успешное наступление ВСУ в Курской области, заявив, что украинская армия захватила 1300 квадратных километров российской территории и контролирует примерно 100 населённых пунктов. В боях под Курском, по его словам, ВС РФ, потеряли убитыми и ранеными 6000 солдат.

Результатом стал срыв планов России о взятии украинского города Сумы на северо-востоке страны, сказал Зеленский.

“Он [Путин] готовился начать новое наступление на наш город Сумы, а мы поменялись ролями и своим контрнаступлением переносим войну на территорию России”, - добавил президент.

$250 млн военной помощи от США

Перед началом заседания министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи в ращмере 250 миллионов долларов "для обеспечения безопасности в Украине". Он отметил, что "давление ВС РФ очень велико", особенно в районе Покровска.

Также американский министр заявил, что США работают вместе с европейскими компаниями над заменой советских комплекса ПВО С-300 и ракет Р-27, стоящих на вооружении ВСУ.

Зеленский, в свою очередь, посетовал на то, что поставки обещанных систем противовоздушной обороны осуществляются медленно, и значительный их объём Украина до сих пор не получила.

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