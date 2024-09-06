By Euronews

В Германии проходит заседание Контактной группы в формате "Рамштайн". Главные вопросы: увеличение поставок Киеву средств ПВО и артиллерии от западных союзников и наращивание темпов военного производства Украины.

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Дать ВСУ больше оружия и разрешить им бить по дальним целям в России призвал президент Украины своих союзников. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Она проходит на авиабазе немецких вооружённых сил "Рамштайн" с участием представителей военных ведомств более чем 50 стран.

"Нам необходимо иметь этот дальнобойный потенциал не только на разделённой территории Украины, но и на российской территории, чтобы мотивировать Россию на поиски мира, — сказал Зеленский, обращаясь к присутствующим, продолжив: Нужно заставить российские города и даже российских солдат задуматься над выбором того, что им нужно: мир или Путин".

Также Зеленский подчеркнул, что Украина хочет “положить конец этой войне”.“Мы хотим спасти наших людей. Прежде всего, нашу страну”, - заключил президент.

Потери армии РФ под Курском

После он упомянул успешное наступление ВСУ в Курской области, заявив, что украинская армия захватила 1300 квадратных километров российской территории и контролирует примерно 100 населённых пунктов. В боях под Курском, по его словам, ВС РФ, потеряли убитыми и ранеными 6000 солдат.

Результатом стал срыв планов России о взятии украинского города Сумы на северо-востоке страны, сказал Зеленский.

“Он [Путин] готовился начать новое наступление на наш город Сумы, а мы поменялись ролями и своим контрнаступлением переносим войну на территорию России”, - добавил президент.

$250 млн военной помощи от США

Перед началом заседания министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи в ращмере 250 миллионов долларов "для обеспечения безопасности в Украине". Он отметил, что "давление ВС РФ очень велико", особенно в районе Покровска.

Также американский министр заявил, что США работают вместе с европейскими компаниями над заменой советских комплекса ПВО С-300 и ракет Р-27, стоящих на вооружении ВСУ.

Зеленский, в свою очередь, посетовал на то, что поставки обещанных систем противовоздушной обороны осуществляются медленно, и значительный их объём Украина до сих пор не получила.