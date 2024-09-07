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Соответствует ли Европейская комиссия своим собственным целям в области разнообразия?

Первая комиссия Урсулы фон дер Ляйен
Первая комиссия Урсулы фон дер Ляйен Авторское право EU Commission/Claudio Centonze
Авторское право EU Commission/Claudio Centonze
By Cynthia Kroet
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В новом составе коллегии комиссаров может не оказаться не только гендерного баланса, но и этнического разнообразия.

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Несмотря на политику Европейской комиссии, направленную на то, чтобы следовать обязательствам Европы по обеспечению равенства, в новом составе коллегии комиссаров отсутствует не только гендерный баланс, но и этническое разнообразие.

Еврокомиссия поставила перед собой цель "подавать пример" в своем Плане действий по разнообразию и инклюзивности на рабочем месте на 2023-2024 годы.

"В своей новой стратегии управления персоналом она стремится повысить разнообразие среди своих сотрудников, чтобы лучше отразить многообразие европейского населения", - говорится в плане исполнительной власти ЕС.

Однако среди 27 кандидатов в члены Еврокомиссии ЕС, выдвинутых национальными правительствами, которым предстоит пройти слушания по утверждению, прежде чем они приступят к исполнению своих обязанностей до конца этого года, всего один представитель этнических меньшинств. Это уроженка Бельгии Хаджа Лабиб, родители которой из Алжира.

Фактически она может стать первым в истории комиссаром ЕС, не являющимся выходцем из Евросоюза, но не первым представителем национального меньшинства. В Еврокомиссию, возглавляемую Жозе Мануэлем Баррозу, Румыния выдвинула Леонарда Орбана после того, как страна вступила в ЕС в 2007 году. Орбан, который занимал пост комиссара по вопросам многоязычия в 2007-2010 годах, родился в семье этнического венгра и румынки.

"Европейская сеть против расизма" (ENAR) сообщила Euronews, что приветствует назначение Лабиб.

"Но одного представительства недостаточно. Мы призываем Еврокомиссию активизировать свои усилия, в частности, путем внедрения более эффективных механизмов участия расовых сообществ, обеспечения их вклада в разработку политики и решения проблемы дефицита демократии при соблюдении принципов равенства и борьбы с расизмом", - сказал представитель организации.

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Опрос

Среди целей Плана действий Еврокомиссии есть задача "лучше привлекать, поддерживать и подключать к работе сотрудников из числа этнических меньшинств, чтобы наши рабочие коллективы лучше отражали общество, которому мы служим".

По данным ENAR, расовые и этнические меньшинства составляют не менее 10% населения Европейского союза.

В 2021 году Комиссия провела опрос, цель которого заключалась в том, чтобы узнать больше о сотрудниках с ограниченными возможностями, ЛГБТИК и представителях различных религий, о восприятии разнообразия и инклюзивности работниками институтов ЕС , исполнительных агентств и Европейской службы внешних действий.

Около 7,3% из 10 000 участников, принявших участие в опросе, заявили, что они принадлежат к этническим меньшинствам. Согласно результату, 70% респондентов чувствуют, что их ценят и уважают; 80% рекомендовали бы своего работодателя как предпочитающего многообразие и инклюзивность. Однако респонденты с ограниченными возможностями и респонденты из числа этнических меньшинств, как правило, были менее удовлетворены.

"Чтобы выйти за рамки поверхностного разнообразия, нам нужны системные изменения, направленные на решение проблемы недопредставленности и обеспечение того, чтобы голоса представителей расовых сообществ были не только услышаны, но и имели место за столом принятия решений", - заявили в ENAR.

В прошлом месяце Euronews сообщил о низком уровне разнообразия среди членов Европейского парламента. Около 37 из вновь избранных 720 евродепутатов имеют разнообразное происхождение, это примерно тот же показатель, что и в 2019 году, когда проходили предыдущие выборы в ЕС.

В письме, направленном новому составу Комиссии, представителями более 130 организаций гражданского общества, в т.ч. Amnesty International и Human Rights Watch, содержится призыв включить вопросы равенства и противодействия дискриминации в число основных приоритетов ее работы на ближайшие пять лет. Они предлагают назначить Комиссара по вопросам равенства и основных прав с целью обеспечить обновление повестки дня союза равенства.

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Гендерный баланс

Еще один насущный вопрос среди членов Комиссии - гендерный баланс. Председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к правительствам стран с просьбой выбрать кандидатов, как мужчин, так и женщин, для нового состава ЕК.

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В настоящее время на 27 высших должностей в ЕС претендуютвсего 9 женщин. Двух кандидатов (мужчину и женщину), как просила фон дер Ляйен, выдвинула только Болгария. Это число может измениться, если парламент отклонит кандидатуры.

Одним из политических приоритетов мандата Комиссии (2019-2024 гг.) является достижение гендерного паритета на всех уровнях управления. К середине 2024 года доля женщин на руководящих должностях в целом увеличилась почти на 10 процентных пунктов: до 48,8%.

По словам представителей исполнительной власти ЕС, это ставит Комиссию в число немногих государственных администраций мира с самой высокой долей женщин на руководящих должностях.

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