Мелони о поддержке Украины: "Мы не должны сдаваться"

By Euronews

Итальянский премьер призвала и дальше поддерживать Киев, несмотря на то, что общество, по ее словам, справедливо, обеспокоено войной

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На двусторонней встрече с президентом Владимиром Зеленским в кулуарах экономического форума на озере Комо премьер-министр Италии подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины.

Джорджа Мелони заявила, что это отвечает национальным интересам Италии - не только во имя защиты верховенства закона, но и в знак протеста против того, что более сильная в военном отношении страна может вторгнуться к своему соседу.

Я думаю, касательно Украины, мы не должны сдаваться, и я говорю это очень четко. И я говорю это также, зная, что, очевидно, есть общественное мнение, которое напугано, обеспокоено - и совершенно справедливо - войной Джорджа Мелони премьер-министр Италии

Зеленский попросил западных союзников предоставить ему больше оружия - с такой же просьбой он обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу на прошлой неделе.

Лидеры обсудили шаги по практической реализации решения G7 по предоставлению Украине почти 50 млрд долларов США за счет замороженных российских активов, а также неотложные нужны страны в преддверии зимы.

Мелони еще раз подчеркнула, что поддержка Украины имеет центральное значение для председательства Италии в G7, как и ее приверженность достижению прочного мира.

Италия примет следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в 2025 году.