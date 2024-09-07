NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Мелони о поддержке Украины: "Мы не должны сдаваться"

Мелони выступила на форуме "Амброзетти" на озере Комо
Мелони выступила на форуме "Амброзетти" на озере Комо Авторское право Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Итальянский премьер призвала и дальше поддерживать Киев, несмотря на то, что общество, по ее словам, справедливо, обеспокоено войной

РЕКЛАМА

На двусторонней встрече с президентом Владимиром Зеленским в кулуарах экономического форума на озере Комо премьер-министр Италии подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины.

Джорджа Мелони заявила, что это отвечает национальным интересам Италии - не только во имя защиты верховенства закона, но и в знак протеста против того, что более сильная в военном отношении страна может вторгнуться к своему соседу.

Я думаю, касательно Украины, мы не должны сдаваться, и я говорю это очень четко. И я говорю это также, зная, что, очевидно, есть общественное мнение, которое напугано, обеспокоено - и совершенно справедливо - войной
Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Зеленский попросил западных союзников предоставить ему больше оружия - с такой же просьбой он обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу на прошлой неделе.

Лидеры обсудили шаги по практической реализации решения G7 по предоставлению Украине почти 50 млрд долларов США за счет замороженных российских активов, а также неотложные нужны страны в преддверии зимы.

Мелони еще раз подчеркнула, что поддержка Украины имеет центральное значение для председательства Италии в G7, как и ее приверженность достижению прочного мира.

Италия примет следующую Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в 2025 году.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Азов" стабилизировал "катастрофическую" ситуацию в Нью-Йорке

Зеленский: "Российская агрессия не оставляет нам выбора, кроме как бороться и защищать свои жизни"

Евроинтеграция Украины: Стефанишиной доверили контроль за ходом реформ

Италия Джорджа Мелони Владимир Зеленский Война в Украине