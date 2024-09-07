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Россия и Украина обменялись ударами беспилотников

Украинские ПВО перехватывают беспилотник «Шахед» в воздухе во время атаки России на Киев, суббота, 7 сентября 2024 года.
Украинские ПВО перехватывают беспилотник «Шахед» в воздухе во время атаки ��оссии на Киев, суббота, 7 сентября 2024 года. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В ночь на субботу Россия атаковала Украину десятками дронов-"шахедов", в ответ Киев нанес удар по складу боеприпасов в Воронежской области

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По меньшей мере 4 человека погибли и более 100 получили ранения в результате российских атак на Украину на последние сутки.

При обстреле Константиновки Донецкой области погибли трое, еще четверо ранены.

Жертвой удара по Павлограду в Днепропетровской области стал 1 человек, более 82 получили ранения.

Взрывы раздавались и в Харькове.

Минувшей ночью Россию атаковала Украину десятками ударных беспилотников, большинство из которых, по данным ВСУ, были сбиты или утеряны.

Тем временем Киев нанес удал по складу боеприпасов в населенном пункте Солдатское Воронежской области России.

Из-за пожара и детонации взрывоопасных предметов перекрыт участок автотрассы Воронеж — Луганск.

Как сообщает губернатор области Александр Гусев, эвакуированы сотни местых жителей, в трех населенных пунктах объявлен режим ЧС.

Бригада "Азов" заявила, что удерживает свои позиции против российских атак в поселке Нью-Йорк в Донецкой области.

Они утверждают, что восстановили контроль над частью населенного пункта, несмотря на то, что ранее называли ситуацию там «катастрофической».

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