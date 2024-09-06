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ЕС направил в ДРК 100 000 доз вакцины против оспы обезьян

Вакцины Mpox, произведенные датской компанией Bavarian Nordic, выгружаются из самолета в Киншасе, 5 сентября 2024 года
Вакцины Mpox, произведенные датской компанией Bavarian Nordic, выгружаются из самолета в Киншасе, 5 сентября 2024 года Авторское право Samy Ntumba Shambuyi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Samy Ntumba Shambuyi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В столицу Демократической Республики Конго доставили первую партию доз вакцины против оспы обезьян. Вспышка заболевания охватила 12 стран африканского континента и унесла жизни сотен людей.

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Евросоюз направил в Демократическую Республику Конго первую партию вакцин против оспы обезьян, спустя три недели после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию в 12 африканских странах "чрезвычайной ситуацией глобального масштаба".

В Киншасу доставили 100 000 доз препаратаMVA-BN, произведённого датской компанией Bavarian Nordic.

"Это первая поставка вакцины в страну. В ближайшие дни ожидается прибытие второй партии в количестве около 100 000 доз", - сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмекер.

"Эти поставки являются частью 215 000 доз вакцины, которые Еврокомиссия, то есть Управление по реагированию на ЧС в области здравоохранения (HERA) закупило и обязалось передать пострадавшим странам Африки", - пояснил он.

Конголезские власти подтвердили, что вторая партия - ещё 100 000 доз - должна прибыть в субботу.

За проведение самой вакцинации будет отвечать ЮНИСЕФ, сообщил журналистам министр здравоохранения страны Конго Роже Камба, не уточнив, когда именно она начнётся.

Западные партнёры, в том числе Европейский союз и США, пообещали предоставить около 380 000 доз вакцин против оспы обезьян, завил СМИ на прошлой неделе доктор Жан Касейя, глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Менее тяжелый вариант оспы обезьян продолжает распространяться в европейских странах.
Менее тяжелый вариант оспы обезьян продолжает распространяться в европейских странах.Samy Ntumba Shambuyi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По словам властей, это менее 15% от трёх миллионов доз, необходимых для борьбы со вспышкой заболевания в Конго, которая стала эпицентром эпидемии.

Именно там был впервые выявлен новый штамм вируса. Большинство случаев заражения приходится на детей в возрасте до 15 лет.

Как сообщалось на прошлой неделе, на континенте было зарегистрировано более 22 800 случаев заболевания и 622 летальных исходов, а за последнюю неделю число заражений выросло на 200 %.

После глобальной вспышки оспы в 2022 году богатые страны быстро отреагировали, предоставив вакцины и лечение из своих запасов.

Оспа - это инфекционное заболевание, которое чаще всего вызывает кожную сыпь или поражения.
Оспа - это инфекционное заболевание, которое чаще всего вызывает кожную сыпь или поражения.Moses Sawasawa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Однако до Африки дошло лишь несколько доз, несмотря на просьбы правительств этих стран.

Вакцина MVA-BN уже использовалась в Европе и США, заявили в ЕС, и она разрешена для применения у взрослых.

Европейское агентство по лекарственным средствам изучает дополнительные данные, чтобы получить возможность вводить её детям в возрасте от 12 до 17 лет, что может произойти в конце месяца.

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