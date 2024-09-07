"Азов" стабилизировал "катастрофическую" ситуацию в Нью-Йорке

By Euronews и AP, EBU

Москва неоднократно заявляла, что ее войска захватили поселок полностью, но "Азов" отверг эти заявления, утверждая, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции.

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Украинская бригада "Азов" заявляет, что стабилизировала ранее "катастрофическую" ситуацию в Нью-Йорке на юго-востоке Донецкой области, отбив часть населенного пункта у российских войск.

Нью-Йорк расположен к югу от Торецка, ключевого прифронтового города, ставшего одним из центров российского наступления в Донецке.

"На момент развертывания бригады в этом районе ситуация на линии фронта была катастрофической", - говорится в заявлении бригады "Азов", опубликованном в сети X.

"Однако благодаря высокому моральному духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, восстановить контроль над частью Нью-Йорка и деблокировать силы обороны, которые были окружены вражескими войсками".

В бригаде отметили, что ситуация в регионе остается напряженной, поскольку российские войска провели до 15 наземных операций в этом районе за один день.

В течение последних недель Россия продвигалась вглубь Нью-Йорка, нацеливаясь на захват Торецка.

Москва неоднократно заявляла, что ее войска захватили Нью-Йорк, однако "Азов" опровергает эту информацию, утверждая, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции.

Между тем, около 70 ударных беспилотников выпустила Россия по Украине в ночь на субботу. Большинство из них были сбиты средствами ПВО.

В то же время число пострадавших от вчерашнего удара по Павлограду в Днепропетровской области возросло до 74, один человек погиб.

По словам губернатора области Сергея Лысака, среди раненых - трое детей.

"Мы были дома, мы живем на пятом этаже. Балкона у нас больше нет. Я была с маленьким ребенком одного года. Мы спрятались в коридоре. Страшно. Очень страшно", - говорит одна из выживших.

Люди возлагают цветы к могилам членов семьи Ярослава Базылевича на городском кладбище во Львове, 6 сентября 2024 года. Mykola Tys/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В пятницу Владимир Зеленский выступил перед контактной группой по обороне Украины в Германии,

где снова пытался убедить западных партнеров снять ограничения на применение поставляемого ими оружия на российской территории.

Выступая в Италии на международном форуме "Амброзетти", президент заверил, что "бить по Кремлю они не смогут", даже если захотят - такие опасения высказывал в частности кацлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Российские обстрелы на северо-востоке Сумской области привели к возникновению лесного пожара в приграничном поселке, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, огонь распространился на четыре гектара, прежде чем пожарные смогли его ликвидировать.

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В заявлении говорится, что пожар был ликвидирован до того, как он смог нанести ущерб близлежащей лесопосадке. Российский обстрел также пришелся на поселок вблизи города Шостка, в результате чего возник пожар в жилом доме.

Пожарные были вынуждены несколько раз прятаться в укрытиях из-за продолжающегося обстрела, сообщили в ГСЧС, добавив, что в итоге пожар был потушен.