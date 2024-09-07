Мелони: скандал с отставкой министра культуры "не ударит" по правительству

Соратник Мелони Дженнаро Санджулиани был вынужден покинуть пост после того, как его любовница объявила о своём назначении на должность советника министра "по крупным мероприятиям". Информацию об этом тут же опровергли, но возникли подозрения, что девушка могла получить секретную информацию.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в субботу, что её правительство не ослабил скандал вокруг теперь уже бывшего министра культуры Дженнаро Санджулиано.

Буря в итальянских СМИ разразилась после того, как называющая себя инфлюэнсером Мария Розария Бочча объявила в Instagram о том, то её якобы назначили "советником министра по крупным событиям".

До этого, как пишет местная пресса, Бочча "наводнила" социальные сети рассказами о своих отношениях с 62-летним Санджулиано. В частности, она выкладывала видео, снятые в помещениях министерства, с помощью "умных" очков.

В пятницу, 6 сентября, Санджулиано подал в отставку, признав, что у него была внебрачная связь с Бочча. При этом он заявил, что блогер "не имела доступа к чувствительным документам", особенно в связи с организацией культурного саммита G7, который пройдёт в Помпеях с 18 по 20 сентября.

Из Рима передаёт корреспондент Euronews Джорджа Орланди:

"Хотя Санджулиано быстро нашли замену, это первая серьёзная перестановка в кабинете Мелони после двух лет пребывания у власти.

Принять отставку соратника Мелони подтолкнуло отсутствие ясности по поводу того, какую информацию могла получить несостоявшаяся советница министра культуры, особенно, когда речь идёт о таких деликатных темах, как предстоящий саммит Большой семёрки.

Были высказаны опасения по поводу возможных нарушений мер безопасности, а также ущерба авторитету Италии на международной арене и доверию правительству Мелони.

Рейтинг одобрения ультраправого правительства остаётся высоким, и Мелони недавно напомнила своему окружению, что ошибки на данном этапе недопустимы. Выступая в субботу на международном форуме "Амброзетти" в Черноббьо, на озере Комо, глава правительства назвала это дело "частным" и заверила, что случившееся не скажется на работе кабмина".

При этом бывшему министру грозит расследование в связи с возможным нецелевым использованием государственных средств и разглашением конфиденциальной информации.

За последние месяцы Дженнаро Санджулиано уже сделал ряд неловких заявлений, вызвавших критику со стороны оппозиции. Так, по его словам, Христофор Колумб (1451 –1506) был "вдохновлён" теориями Галилея (1564 –1642).

Чиновник также сделал нечаянное признание на церемонии вручения престижной литературной премии "Стрега" (Premio Strega) о том, что "постарается прочитать" все книги финалистов, которые, как член жюри, он должен был уже прочитать.

"Только подумайте, сколько времени теперь будет у Санджулиано, чтобы прочитать все произведения из шорт-листа премии "Стрега, которые он не прочитал, когда был в жюри", – иронизирует этот пользователь платформы X.