Не только "нулевые" выбросы, но и "нулевой" голод: участники Международной конференции по продовольственной безопасности в Узбекистане призвали мировое сообщество ускорить модернизацию сельского хозяйства, в особенности в развивающихся странах, по которым уже ударил климатический кризис.

В Самарканде прошла Международная конференция по продовольственной безопасности. Отсутствие доступа к еде – глобальная проблема, которая остаётся нерешённой. В 2022 году с голодом столкнулись 735 миллионов человек. Участники конференции призвали объединять усилия, чтобы наконец накормить всех жителей Земли.

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В конференции, организованной Узбекистаном при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), приняли участие министры сельского хозяйства из многих стран, а также ведущие эксперты в области продовольственной безопасности.

Призывы к диалогу

Один из ключевых вопросов – возможно ли достичь второй Цели устойчивого развития ООН, т. е. полностью ликвидировать голод в мире к 2030 году.

"К сожалению, похоже, что на данный момент мы не достигнем Цели 2, об этом свидетельствуют наши данные, – отмечает Коринна Хоукс, директор Отдела продовольственных систем и безопасности пищевых продуктов, ФАО. – Необходимо срочно наладить сотрудничество. Агропродовольственные системы в данный момент не обеспечивают продовольственную безопасность. Чтобы решить проблемы, связанные с экономикой, окружающей средой, здоровьем или социальной сферой, которые являются частью продовольственных систем, нам нужно, чтобы люди, которые над этим работают, вели диалог друг с другом".

Галина Полонская, Euronews: "Нарушение продовольственных цепочек, бедность, урбанизация, изменение климата – угроз для продовольственной безопасности на глобальном уровне по-прежнему множество, а число тех, кому не хватает еды, на планете растёт".

Число людей, которые сталкиваются с голодом с 2019 года увеличилось более чем на 122 миллиона человек. Среди основных причин – пандемия, конфликты и изменения климата.

"Причиной нынешнего резкого отсутствия продовольственной безопасности в таких странах, как, например, Афганистан и Йемен, является изменение климата, а также социальная и экономическая нестабильность, – поясняет Ерлан Байдаулет, генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности. – Мы здесь обсудили глобальное партнёрство. Главное решение для нас – доставить на места ресурсы, людей и научные методы".

Новые возможности для развития

В принятой на конференции Самаркандской декларации говорится, что, по прогнозам, 670 миллионов человек всё ещё будут сталкиваться с голодом в 2030 году.

"Возникает вопрос доступности продуктов питания и их стоимости. Очень важно искать пути увеличения доходов фермеров и всех, кто живёт в сельской местности, через диверсификацию средств к существованию и создание новых возможностей", – убеждён Али Абуссаба, генеральный директор Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA).

Чтобы обеспечить всё человечество едой, нужна трансформация агропродовольственных систем. Новые технологии и инновации здесь могут сыграть одну из ключевых ролей.

"Очень важно соединить глобальное и стратегическое мышление в области инновационных технологий и науки и довести его до конкретных сообществ, – считает Винсент Мартин, директор Управления инноваций, ФАО. – У тех, кто больше всего нуждается в инновациях, как раз нет к ним доступа. Этот разрыв между людьми, информацией и инновациями необходимо устранить".

Узбекистан борется с нехваткой воды в сельском хозяйстве

Продовольственная безопасность – один из приоритетов Узбекистана, страны не имеющей выхода к морю, которая сталкивается с проблемами изменения климата.

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Стратегия Ташкента – снизить потребление воды в сельском хозяйстве с помощью новейших водосберегающих технологий. В целом проблема сокращения водных ресурсов – одна из ключевых для стран Центральной Азии.

"Мы работаем совместно с нашими партнёрами, с нашими соседями над этим вопросом, не только совместного сбережения водных ресурсов. Мы также говорили с нашими соседями о более эффективном использовании земель, совместном производстве товаров и таким образом мы работаем в области достижения продовольственной безопасности", – заявил Euronews Азиз Воитов, министр сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Ставка на самые выносливые культуры

В Джамбайском районе расположен инновационный агрокомплекс Bogdon, который напрямую cвязан с продовольственной безопасностью Узбекистана. Здесь в лабораториях InVitro создают клоновые подвои различных плодовых деревьев.

Учёные утверждают, что эти растения, у которых используются стебель и корневая система, устойчивы к изменениям климата и болезням.

Этот комплекс стоимостью 2,6 млн долларов – один из тысяч бенефициаров масштабного проекта по развитию садоводства, инициированного государством при поддержке Всемирного банка и ЕС.

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Вот что говорит Далер Субханов, генеральный директор агрокомплекса Bogbon: "Наш подвой может выжить в условиях засоленности почвы и нехватки воды. Вы можете просто взять его и посадить в любую почву".

Здесь же изучают образцы почвы из различных регионов Узбекистана для того, чтобы предлагать фермерам со всей страны подвои, которые будут хорошо себя чувствовать именно в земле их хозяйств.

"Главное преимущество этих саженцев в том, что они очищены от вирусов, грибков и бактерий. Эти подвои пригодны именно для местной почвы. Это гарантия хорошего урожая", – говорит фермер Собиржан Акрамов.

Конференция в Самарканде снова напомнила миру, что нужно срочно объединять все усилия, чтобы у всех без исключения жителей планеты был наконец доступ к здоровой еде.